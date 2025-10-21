Bimenes recupera sus carrozas "para sacar a la gente del pueblo a la calle"

Gabriel Fernández tiene 45 años y recuerda que desde los cinco sale a desfilar en las carrozas de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Bimenes. Salvando las distancias con las conocidas de Valdesoto, en Siero, las del concejo yerbato destilan espontaneidad, ingenio, humor y entusiasmo. "No hacía falta mucho, solo un pelín de ganas", añade Fernández. Este año en San Julián de Bimenes se recuperó la tradición, tras un año de ausencia. Solo hubo tres las agrupaciones que desfilaron, una de ellas integrada de un grupo de niños. Pero con un fin común: "Hay que mantener la tradición, que no se pierda", señalaron los participantes en un desfile que se llevó a cabo, previo a la merienda, y que cerró tres jornadas intensas de "Les Feries" en Bimenes, que desde hace cerca de una década organiza el colectivo Jóvenes Yerbatos.

Los integrantes de «Yerbates a toda mecha», que abrieron el desfile.

Con la música de "A toda mecha", el grupo "Yerbates a toda mecha", donde desfilaba hasta un pequeño en una minimoto, y aparecía incluso un Guardia Civil, abrió la veda del colorido. El grupo lo integran Noelia García y Alexia Suárez junto a amigas y familiares. "No hace falta un tractor para salir. Vale cualquier disfraz para pasarlo bien y sacar a la gente del pueblo a la calle", enfatizaron. "Necesitamos colaboración, para que haya más participantes", añadieron.

"Los picaores yerbatos", con un guiño a la nostalgia, era el nombre de la propuesta del grupo de niños integrado por Lucía Santiago, Andrea Santiago, Daniela Gabarri, Dylan Vázquez, Iker Fernández, Cayetana Iglesias e Inés Iglesias. "Nuestros güelos y familiares fueron mineros, estamos en un pueblo minero, y hemos hecho hasta el guión nosotros", explicó Andrea Santiago.

No les faltó a estos jóvenes ningún detalle. Indumentaria minera completa, con mono, casco, linterna y hasta el bocadillo y la bota de vino colgando. "Ya acabó el tajo", gritó uno de ellos tras dar cuenta de la comida. No faltó ni siquiera el instrumental de picador. "Nos gusta actuar, nos lo pasamos bien, repetiremos", señalaron estos jóvenes, que reprodujeron una bocamina del Pozo Fondón, y colgaron un cartel en el que se podía leer: "Uso obligatorio del casco en todo el área de trabajo".

El cierre lo puso "La bruxa de Cantile", en la que se contaba "una historia de las que pasaban antes a los pueblos, que se creía en las brujas y en los remedios de la brujería", explicó Gabriel Fernández, en una carroza familiar, con Miguel Fernández, Rosi Fernández, Ana Faza y Nuria Corte. El argumento giraba en torno a un paisano del pueblo que enfermaba, y la solución era "pasar el agua". Y al final "acababa prosperando", entre un diálogo cómico y un encuentro singular que desató las risas del público que presenció las representaciones ante la iglesia de San Julián.

Las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en San Julián de Bimenes se cerraron con la entrega del bollo y la botella de vino a los cerca de 35o socios. Entre ellos Mino Sánchez y Avelina Posada. "Sin esta fiesta el pueblo se acaba, es algo necesario", indicó Sánchez, que echó en falta "más colaboración de los vecinos" y añoró tiempos de mayor auge en el concejo yerbato. "Llevo aquí 82 años, recuerdo cuando había más población y más ambiente, pero los que lo llevan ahora están ayudando mucho", apuntó.

La merienda final, muy concurrida, contó con 160 participantes, en una jornada de despedida que se inició con misa y procesión por calles de San Julián, y el broche musical a cargo de la orquesta "Waykas". "Estamos contentos, hubo mucha juventud este año, estamos dándole vida de nuevo a las fiestas", enfatizó Nadal Ceñal, integrante de la comisión organizadora.