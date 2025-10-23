Noreña despide a Juan José Iglesias, "cronista de la vida cotidiana del concejo"

Noreña brindó en la tarde de este jueves una cálida despedida a Juan José Iglesias, quien fuera “el cronista de la vida cotidiana del concejo”, como lo definió la alcaldesa, Amparo Antuña. Iglesias, fallecido a los 75 años tras largo tiempo batallando contra la enfermedad, fue corresponsal de LA NUEVA ESPAÑA en la Villa Condal, y su vida fue intensa y fructífera, animada por múltiples actividades y que deja tras de sí un reguero de amistad y tristeza en la hora de la despedida. “Un hombre servicial, cumplidor de su deber y amigo de sus amigos, que siempre me informaba del número de personas que asistían a las procesiones del Ecce Homo”, recordó el párroco Pedro Tardón en el funeral ante cientos de asistentes.

Funcionario del Ayuntamiento de Noreña, donde ejercía como recaudador municipal, fue “un empleado ejemplar, querido y respetado por todos sus compañeros”, recuerda la regidora, quien presume de una relación muy cercana con Juanjo, como todo el mundo lo conocía, y su familia. “Sabía todo de Noreña, y en su faceta como escritor, una de las muchas que él tenía, ejerció como cronista de lo que pasaba en el concejo con un punto de ironía que lo hacía muy característico”, indica Amparo Antuña, “muy apenada” por la pérdida. Porque, además, “era un noreñense de los pies a la cabeza y lo llevaba a gala, como una medalla en el corazón. Y así lo transmitió primero a su hija y después a su nieta”, destaca la alcaldesa.

Miguel Ángel Fuente Calleja, cronista oficial de Noreña, también quiso dejar testimonio de su pesar por la muerte de Juanjo Iglesias, “un hombre implicado con los asuntos comunitarios ya desde chavalín”. Una figura “clave” en la historia reciente de Noreña, a quien lo unía además “la afición por el automovilismo, coincidimos muchas veces al hilo de rallies y competiciones”, recuerda Fuente Calleja, antes de destacar “los porfolios que escribía para las fiestas de Ecce Homo, que eran como una fotonovela y encantaban a todo el mundo”.

Iglesias se afilió en 1976 a la UGT, y fue elegido en 1982 secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Siero-Piloña, cargo en el que se mantuvo hasta 2010. UGT Asturias le distinguió con la insignia de plata al trabajo sindical de base.

La Agrupación Socialista Local de Noreña ha hecho pública una sentida carta de despedida, en la que destacan que “hay personas que tras la muerte quedan por siempre entre nosotros. Una de ellas, sin ningún lugar a dudas será Juan José Iglesias”. Entre sus muchos méritos cuentan el “haber sido siempre un vecino comprometido con su municipio, no solo a través de toda una vida como funcionario municipal, si no en multitud de gestiones y aportaciones que hoy en día hacen de Noreña un sitio mejor para vivir”. Destacan cómo creó junto a más vecinos una asociación cuyo objetivo era la construcción de una piscina, logrando a través del movimiento asociativo que el Ayuntamiento la construyera. Juan José también elaboró un estudio sobre el numero potencial de usuarios del consultorio local, consiguiendo que se construyera el actual Centro de Salud “que estaba previsto en un principio llevarlo a El Berrón”. Y desde el Movimiento Juvenil Parroquial, luchó por la adquisición de la Casa de Verano de Mohías, en el concejo de Coaña, “asegurando el disfrute vacacional en ella de los niños y niñas de Noreña”.

También participó en la fundación de la plataforma ciudadana que, en su momento, reclamaba la reapertura del Instituto de Noreña, y fue presidente de la Asociación de Padres del Colegio Público Condado de Noreña y miembro de la Federación de Padres de Alumnos de Asturias "Miguel Virgós".

“Ha sido y será por siempre un militante ejemplar en la Agrupación Municipal Socialista de Noreña, que ahora, tras su penosa muerte queda huérfana de un compañero fiel a sus convicciones y valores, con una visión amplia y certera del futuro de Noreña, en base siempre a su gran capacidad de análisis. La Noreña de hoy en día es fruto de todos, de los que hoy la habitan, y de todas y cada una de las generaciones que nos precedieron, pero es justo decir, que gracias a personas como el compañero Juan José Iglesias Álvarez, ese logro común se ha conseguido”, subraya el PSOE local.

Juan José Iglesias deja viuda, Cristina Cabeza, de la conocida familia hotelera local, y una nieta, Celia Rodríguez.