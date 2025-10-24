La tecnológica ebroker Insurance celebra sus 25 años de vida en Pravia

La tecnológica ebroker Insurance Technologies reunió en el Palacio de Moutas de Pravia a 250 profesionales del sector asegurador español, directivos de compañías y de corredurías, vinculados a la empresa praviana durante sus veinticinco años de existencia.

El evento se articuló como reconocimiento a la trayectoria de ebroker como proyecto transformador de la mediación aseguradora en España y como proyección de una visión estratégica sobre el futuro del sector en la nueva era digital. Se abordó también el papel de la tecnología en la adaptación de las empresas aseguradoras a los nuevos modelos de negocio.

La praviana ebroker, compañía de referencia en el sector asegurador español, emplea a 70 profesionales y da servicio a más 700 empresas de la mediación de seguros tanto en España como en Latinoamérica.

En la jornada intervinieron Vicente Cancio, CEO del Grupo Zurich en España; Meinrad Spenger, CEO de MasOrange; Juan Fructos, subdirector general de TIREA; Juan Manuel Blanco, responsable de Editorial y Estudios del INESE; y Maribel de la Vega, consejera independiente de Nationale-Nederlanden.

También asistieron María Calvo, presidenta de FADE; Javier Sáenz de Jubera, presidente de Total Energies; Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell-Herrero; Juan Acuña, director de Telecable; Roberto Paraja, presidente del CTIC; Luis Rodríguez Ovejero, fundador de SATEC; y Eduardo Sánchez, presidente de Asturias Compromiso XXI.

Todos ellos valoraron el compromiso y empeño personal de Higinio Iglesias, CEO y fundador de ebroker, por consolidar en Pravia esta empresa multinacional que nació en el año 2000 en una buhardilla. El empresario, emocionado, afirmó que "fijar población en el medio rural no es solo retener, sino también atraer profesionales de prestigio mediante la creación de empleos cualificados".

Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Gobierno del Principado de Asturias, cerró la convención destacando "que ebroker ha sabido construir desde Pravia un proyecto empresarial sólido, innovador y profundamente arraigado en su territorio, siendo una muestra clara de cómo la transformación digital mejora procesos y redefine modelos de negocio a la vez que abre nuevos horizontes y fortalece el tejido empresarial de nuestra región".