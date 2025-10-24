La tecnológica ebroker Insurance celebra sus 25 años de vida en Pravia
La compañía emplea en la actualidad a setenta personas y da servicio a más de 700 empresas
La tecnológica ebroker Insurance Technologies reunió en el Palacio de Moutas de Pravia a 250 profesionales del sector asegurador español, directivos de compañías y de corredurías, vinculados a la empresa praviana durante sus veinticinco años de existencia.
El evento se articuló como reconocimiento a la trayectoria de ebroker como proyecto transformador de la mediación aseguradora en España y como proyección de una visión estratégica sobre el futuro del sector en la nueva era digital. Se abordó también el papel de la tecnología en la adaptación de las empresas aseguradoras a los nuevos modelos de negocio.
La praviana ebroker, compañía de referencia en el sector asegurador español, emplea a 70 profesionales y da servicio a más 700 empresas de la mediación de seguros tanto en España como en Latinoamérica.
En la jornada intervinieron Vicente Cancio, CEO del Grupo Zurich en España; Meinrad Spenger, CEO de MasOrange; Juan Fructos, subdirector general de TIREA; Juan Manuel Blanco, responsable de Editorial y Estudios del INESE; y Maribel de la Vega, consejera independiente de Nationale-Nederlanden.
También asistieron María Calvo, presidenta de FADE; Javier Sáenz de Jubera, presidente de Total Energies; Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell-Herrero; Juan Acuña, director de Telecable; Roberto Paraja, presidente del CTIC; Luis Rodríguez Ovejero, fundador de SATEC; y Eduardo Sánchez, presidente de Asturias Compromiso XXI.
Todos ellos valoraron el compromiso y empeño personal de Higinio Iglesias, CEO y fundador de ebroker, por consolidar en Pravia esta empresa multinacional que nació en el año 2000 en una buhardilla. El empresario, emocionado, afirmó que "fijar población en el medio rural no es solo retener, sino también atraer profesionales de prestigio mediante la creación de empleos cualificados".
Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Gobierno del Principado de Asturias, cerró la convención destacando "que ebroker ha sabido construir desde Pravia un proyecto empresarial sólido, innovador y profundamente arraigado en su territorio, siendo una muestra clara de cómo la transformación digital mejora procesos y redefine modelos de negocio a la vez que abre nuevos horizontes y fortalece el tejido empresarial de nuestra región".
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?