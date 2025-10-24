UGT exige la mejora urgente de la carretera N-634 de Marcenado a Villamayor y la doble vía del tren de Feve desde Pola de Siero a Nava

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT exige la ejecución urgente del proyecto de mejora integral de la carretera N-634 entre Marcenado (Siero) y Villamayor (Piloña), para prolongar posteriormente la actuación hasta Arriondas e incluir variantes de trazado tanto en Villamayor como en Sevares. Para los responsables de la central se trata de "una obra que urge, dado el mal estado de la calzada, y que se viene demandando desde hace tiempo". El Ministerio de Transportes aprobó el expediente de información pública y el proyecto de trazado para la rehabilitación superficial del firme de la N-634 de Villamayor a Marcenado hace año y medio, con un coste estimado de 12,2 millones de euros, sin que desde entonces hayan transcendido más avances para una intervención que también ha sido reclamada con insistencia por los usuarios de la vía y los alcaldes de la comarca.

Un tramo de la carretera N-634 a su paso por Piloña. / LNE

Además, en una reunión celebrada en el Museo de la Sidra de Nava, la Federación de Movilidad de UGT de Asturias también reclamó la ejecución de la doble vía en el trazado de la antigua Feve entre la Pola y Nava, una vez que se lleve a cabo la duplicación del itinerario de La Carrera a la capital sierense, cuya licitación está próxima a concretarse.

Vía muerta

La extensión de la doble vía hasta la capital sidrera, una de las actuaciones incluidas en la Alianza por las Infraestructuras que Asturias reclama ante el gobierno central, lleva más de veinte años en vía muerta. El entonces Ministerio de Fomento adjudicó a principios de abril de 2004 la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la duplicación del trazado, de unos quince kilómetros de longitud. Cinco años después se adjudicó la primera fase de la actuación, centrada en la supresión de varios pasos a nivel, pero sin que se haya ni iniciado la ejecución de la doble vía. Para UGT, esta actuación supondría la "mejora del servicio, garantizando con ello una mayor fiabilidad y eficiencia de las circulaciones, tanto en tiempo como en materia de seguridad".

Entre las resoluciones de la reunión de Nava, y ante la propuesta de Asturianistes de reconvertir el trazado de cercanías hasta Llanes en una senda verde, la UGT "defiende y exige mantener y potenciar la única línea ferroviaria que vertebra la cornisa cantábrica a través del ancho métrico, conectando Asturias con Cantabria, Bilbao, León y Galicia". Sin abandonar el ámbito ferroviario, aunque ya en lo correspondiente a alta velocidad, la federación sindical también reivindica que se incremente el número de paradas de los trenes AVE en Mieres, "sobre todo el primer servicio y el último". "Esa estación reúne las mejores condiciones, tanto de tiempos como de aparcamiento, para los habitantes de los municipios del centro-oriente de la región, que se desplazan a Mieres través de la Autovía Minera", defienden desde la UGT.

"Apoyar la movilización y exigir la eliminación del peaje por la utilización de la autopista del Huerna, en base al dictámen de la Comisión Europea (CE), es otro de los acuerdos adoptados. UGT sostiene que, de esa forma, "se evitará una clara discriminación de nuestra comunidad autónoma con respecto a otras, derivada de una ampliación irregular de la concesión hasta el año 2050 realizada en 2000 por un gobierno del PP". En todo caso, para el sindicato, "mientras se sustancia jurídicamente el tema, tendría que haber una bonificación total del canon de peaje para todos los usuarios de la autopista".