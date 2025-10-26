El desconocido restaurante asturiano (en un pueblo pesquero) que sirve el mejor cachopo de España y en el que la Ministra de Defensa comió el menú del Desarme

Ni en Oviedo ni en Gijón. El mejor cachopo cien por cien asturiano (hasta el jamón) lo cocina Feli y se sirve un pueblo pesquero. Se trata del restaurante Casa Repinaldo, en Candás, que este fin de semana recibió la visita de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que tiene piso en la localidad natal de la actriz e influencer Paula Echevarría. Eso sí, en esta ocasión, la política socialista no sentó para comer cachopo, sino para degustar el menú del Desarme, consistente en garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche (30 euros). Este menú, probablemente el más antiguo de España, es típico de Oviedo y de estas fechas.

La receta incluye nueces

Pero con lo que realmente arrasa Casa Repinado es con su "Cachopo PCH", que significa Patrimonio Culinario de la Humanidad, porque todos sus ingredientes son asturianos. Como tiene que ser. Lleva tapa de Ternera Asturiana (para los filetes), jamón de Alta Sierra de Tineo y queso asturiano en lonchas y en crema de los Oscos. María Felisa Espinosa, Feli, lo remata con nueces para darle un toque crujiente a la vez que diferente y lo acompaña de patatas y pimientos rellenos de crema de queso y nueces. "Lo preparamos con todo lo que nos representa: producto asturiano, cariño, tradición… y ese toque que lo hace especial", aseguran.

Este manjar fue el ganador de la octava edición del Concurso Nacional "En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturias", que se celebró el pasado mes de abril en el Salón Gourmets de Madrid, con 14 restaurantes finalistas, procedentes de Asturias, Albacete, Barcelona y Málaga.

Desde entonces, Feli, en la cocina, y Ángel Repinado, en la sala, han perdido la cuenta de cuántos cachopos campeones llevan servidos en las mesas de su coqueto restaurante, que tiene además alojamiento (Casa Felisa), en el centro del pueblo.

El precio

Espectacular es la palabra que mejor define el cachopo de Casa Repinaldo, según quienes lo probaron. No se escatima en condimento. El plato, con un toque "diferente" al resto, viene preñao de productos: mucho queso, mucho jamón... Y su precio es de 35 euros.

Hay mucho más en su carta

La cocina de Casa Repinaldo es tradicional. En su carta también se pueden encontrar las segundas mejores verdinas de marisco de España, fabada, pote asturiano, callos, arroz con marisco, cebollas rellenas de bonito... y caldereta candasina, "un homenaje al mar" a base de andaricas, bugre, gambón, vierias, pixín, rodaballo y lubina, todo ello unido por una crema de verduras casera con un toque de sidra, cava vino y coñac. Todo para chuparse los dedos.