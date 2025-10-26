Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Savia nueva para la Asociación Noreñense de Festejos (Sonofe)

Savia nueva para la Asociación Noreñense de Festejos (Sonofe) | LNE

Savia nueva para la Asociación Noreñense de Festejos (Sonofe) | LNE

Tiempo de cambios en la Sociedad Noreñense de Festejos (Sonofe). Un grupo de jóvenes de la villa condal ha dado un paso al frente para hacerse cargo de la histórica entidad. Ayer mismo se presentaron oficialmente. Son Íñigo Díaz, Favila Díaz , Pelayo García, Andrea Rosu, Lucía Carballeira Pablo Rodríguez, Claudia Sastre, Jonás Martínez y Yolanda Álvarez.

