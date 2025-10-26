Savia nueva para la Asociación Noreñense de Festejos (Sonofe)

Tiempo de cambios en la Sociedad Noreñense de Festejos (Sonofe). Un grupo de jóvenes de la villa condal ha dado un paso al frente para hacerse cargo de la histórica entidad. Ayer mismo se presentaron oficialmente. Son Íñigo Díaz, Favila Díaz , Pelayo García, Andrea Rosu, Lucía Carballeira Pablo Rodríguez, Claudia Sastre, Jonás Martínez y Yolanda Álvarez.