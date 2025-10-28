Carreño llevará al Pleno en menos de un mes la aprobación de la modificación PGOU que permitirá construir 220 viviendas, un centenar en el Plan Albo

En un plazo inferior a un mes, el Ayuntamiento de Carreño convocará, si nada se tuerce, un pleno extraordinario en el que se someterá a aprobación la modificación del Plan General de Ordenación (PGO), paso final a unos trámites que se iniciaron hace 18 meses, que corrigen defectos de forma y otorgan seguridad jurídica para que a partir de ese momento el municipio pueda cursar licencias de construcción en Candás.

Significa esto que, de aprobarse por mayoría en el Pleno, se abre la vía a construir unas 220 viviendas, y en torno a 110 de ellas, la mitad, se situarán en el marco del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Albo, para reurbanización los terrenos sobre los que se ubican las antiguas instalaciones de la conservera, cerrada hace tres lustros.

La modificación que el gobierno local de Izquierda Unida someterá a votación afecta a unidades de construcción urbanas en Candás. No aborda las de otras zonas del municipio. Durante los últimos 18 meses ha estado en tramitación ese cambio en el Plan General, que ahora ya ultima su parte final.

Esa libertad jurídica y técnica, para poder construir, servirá por un lado para desatascar el plan Albo, que con la modificación pasa de dos subunidades, Albo 1 y Albo 2, a unificarse en una, “para poder desarrollarse bien en una unidad, con comodidad y agilidad”, destacan desde el gobierno local.

La nueva cara de esos terrenos, que ahora abandonados suponen un foco de insalubridad a causa de la falta de limpieza y mantenimiento, permitirá transformar la zona abandonada en una en la que se construirá vivienda nueva, dando salida a uno de los problemas que tiene Candás. Y por otra parte se contribuirá a “sanear el centro urbano”, con una nueva imagen, ambiciosa, en la que se modificará el tráfico, con un vial, se ganarán zonas peatonales y verdes, y se dispondrá de una nueva urbanización.

En estos terrenos de Albo, donde habrá en torno a un centenar de viviendas, un 35% de las mismas serán de protección oficial. Pero una vez que salga adelante esa modificación del PGOU y el plan Albo pueda también desencallarse, el siguiente paso será negociar con la propiedad, para fijar la fórmula de desarrollo.

“Se trata de una grandísima noticia para el concejo, habrá oferta de vivienda”, resaltan desde el gobierno local, que consideraba una prioridad, desde que accedieron a la alcaldía en 2023, la modificación de esos errores de forma del PGOU, para poder “atender a la demanda de vivienda, especialmente para la juventud”. Un trámite final, que aún deberá revalidarse en el Pleno, donde Izquierda Unida, que gobierna en minoría, debe contar con el apoyo de otros partidos.