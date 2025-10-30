¿Cómo mejorar el control del secado en el chorizo para conocer el grado de curación de forma más rápida y sencilla? Pues con el desarrollo de un equipo que permite medir y predecir en tiempo real la humedad y la actividad del agua durante el proceso. ¿Y qué hacer con las toneladas de alimentos que se desperdician en las plantas de producción? La idea aquí pasa por elaborar un snack saludable y rico en fibra, mediante, por ejemplo, la aplicación de extrusión para los mejillones o la liofilización para los garbanzos.

Alumnos del IES de Noreña, en una actividad de realidad virtual. A la derecha, Bruno de Lucas, durante una demostración de revalorización de productos, en las instalaciones de Asincar.

Estos son algunos de los casos de los proyectos de innovación en los que se trabaja en Noreña en Asincar (Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias). Y ayer fueron descubiertos por empresarios, alumnos y colectivos de la Villa Condal en una jornada de puertas abiertas.

Asincar comparte sus proyectos de innovación agroalimentaria

"Aquí se puede ver sobre todo tecnología, desarrollo de productos, algunos en vivo, y tecnología que se está desarrollando y en desarrollo para implantar en las industrias agroalimentarias", comentó Eduardo Pérez, presidente de Asincar. Se refiere también al "buen momento" que vive este espacio situado en el polígono de La Barreda. "Estamos creciendo mucho en tecnología, es una buena época para invertir en tecnología e innovación. Hay muchas ayudas y cada vez más gente que está concienciada de que la innovación es el camino para el futuro", subrayó.

"Cerca e interesante"

Izan Barbón y Claudia Tamargo, alumnos de cuarto de Secundaria del colegio Nuestra Señora de Covadonga, de Noreña, fueron dos de los estudiantes que visitaron Asincar. "No lo conocíamos, nos llamó la atención tenerlo tan cerca y con cosas tan interesantes", señalaron. "Me interesó el trabajo de investigar y crear alimentos para conservarlos y que no tengan bacterias que contaminen", indicó Tamargo. "Me quedó con la máquina de fermentar", añadió Barbón.

Armando Menéndez, gestor de proyectos I+D, se encarga de explicar a los visitantes el proyecto para la elaboración del chorizo y la morcilla, con esa monotorización "para saber el momento óptimo, que es el que se necesita conocer para sacarlo a la venta".

Bruno de Lucas, por su parte, fríe los snacks, que da a probar a los visitantes. "Aprovechamos subproductos que no tienen valor comercial para reaprovecharlos, desde arándanos muy pequeños, zanahorias que están torcidas o fabas que tienen alguna mota", comenta sobre este proceso.

Destacó que además "son snacks con capacidad de refuerzo para el sistema inmunitario".

Una experiencia, en Asincar, que también probaron alumnos del IES de Noreña, con una parada en una prueba con gafas de realidad virtual y utilidad para la limpieza y desfinfección, o un espacio en el que se elaboraba un lactosuero para transformarlo en films comestibles y biodegradables como alternativa al plástico.