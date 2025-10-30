Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta ganadera por los ataques del lobo en Candamo

Asistentes a la protesta.

Asistentes a la protesta.

J. A. O.

Oviedo

Medio centenar de personas, convocadas por el sindicato agrario URA, se concentraron ayer en Bohiles (Candamo) para denunciar los daños que están generando los lobos en un concejo que, pese a ello, está considerado libre de esta especie por parte del Principado. Según los datos recopilados por los convocantes, desde agosto se habrían producido diecisiete ataques de lobos al ganado en el concejo de Candamo. "La situación es muy preocupante y va a peor", denuncian los profesionales.

Desde el sindicato URA lamentan que "no hay datos" sobre el resultado del plan de gestión y reclaman a la administración autonómica que "se apoye en los cazadores" para las labores de control.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  2. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  3. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  4. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  5. El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
  6. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  7. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
  8. La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo

El Ibex 35 abre con una caída del 0,3%, pero se mantiene en línea con sus niveles récord

El Ibex 35 abre con una caída del 0,3%, pero se mantiene en línea con sus niveles récord

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el Senado, en imágenes

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el Senado, en imágenes

El "Bruxiamagüestu" de La Mata, en imágenes

El "Bruxiamagüestu" de La Mata, en imágenes

Ochocientas personas han solicitado ya la gratuidad del servicio de autobuses en Laviana

Ochocientas personas han solicitado ya la gratuidad del servicio de autobuses en Laviana

Una empresa de Cartagena usa drones para reconstruir equipos o instalaciones a base de modelados en 3D

Una empresa de Cartagena usa drones para reconstruir equipos o instalaciones a base de modelados en 3D
Tracking Pixel Contents