Protesta ganadera por los ataques del lobo en Candamo

Medio centenar de personas, convocadas por el sindicato agrario URA, se concentraron ayer en Bohiles (Candamo) para denunciar los daños que están generando los lobos en un concejo que, pese a ello, está considerado libre de esta especie por parte del Principado. Según los datos recopilados por los convocantes, desde agosto se habrían producido diecisiete ataques de lobos al ganado en el concejo de Candamo. "La situación es muy preocupante y va a peor", denuncian los profesionales.

Desde el sindicato URA lamentan que "no hay datos" sobre el resultado del plan de gestión y reclaman a la administración autonómica que "se apoye en los cazadores" para las labores de control.