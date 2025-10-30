Quirós desbroza cien kilómetros de pistas y senderos

El Ayuntamiento de Quirós desbrozará más de cien kilómetros de pistas y senderos en distintas zonas del concejo, con un presupuesto de 72.000 euros. Los trabajos ya comenzaron, aunque hubo un parón a causa del alto índice de incendios de las últimas semanas. La empresa adjudicataria es José Antonio Amago.

Quirós invierte todos los años cerca de un 10% del presupuesto municipal en desbroces. En esta ocasión, se van a limpiar 64 kilómetros de caminos y senderos, y 28 kilómetros de pistas forestales de accesos a pastizales y brañas. Se procederá a realizar fajas manuales que sirvan de cortafuegos en una superficie total de 12 kilómetros y fajas perimetrales, de gran anchura, que suman 9 hectáreas.