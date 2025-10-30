Quirós desbroza cien kilómetros de pistas y senderos
Roberto f. osorIo
Bárzana de Quirós
El Ayuntamiento de Quirós desbrozará más de cien kilómetros de pistas y senderos en distintas zonas del concejo, con un presupuesto de 72.000 euros. Los trabajos ya comenzaron, aunque hubo un parón a causa del alto índice de incendios de las últimas semanas. La empresa adjudicataria es José Antonio Amago.
Quirós invierte todos los años cerca de un 10% del presupuesto municipal en desbroces. En esta ocasión, se van a limpiar 64 kilómetros de caminos y senderos, y 28 kilómetros de pistas forestales de accesos a pastizales y brañas. Se procederá a realizar fajas manuales que sirvan de cortafuegos en una superficie total de 12 kilómetros y fajas perimetrales, de gran anchura, que suman 9 hectáreas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo