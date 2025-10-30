Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quirós desbroza cien kilómetros de pistas y senderos

Una de las zonas de desbroce de Quirós. | R. F. O.

Una de las zonas de desbroce de Quirós. | R. F. O.

Roberto F. Osorio

Roberto f. osorIo

Bárzana de Quirós

El Ayuntamiento de Quirós desbrozará más de cien kilómetros de pistas y senderos en distintas zonas del concejo, con un presupuesto de 72.000 euros. Los trabajos ya comenzaron, aunque hubo un parón a causa del alto índice de incendios de las últimas semanas. La empresa adjudicataria es José Antonio Amago.

Quirós invierte todos los años cerca de un 10% del presupuesto municipal en desbroces. En esta ocasión, se van a limpiar 64 kilómetros de caminos y senderos, y 28 kilómetros de pistas forestales de accesos a pastizales y brañas. Se procederá a realizar fajas manuales que sirvan de cortafuegos en una superficie total de 12 kilómetros y fajas perimetrales, de gran anchura, que suman 9 hectáreas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  2. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  3. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  4. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  5. El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
  6. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  7. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
  8. La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo

El Ibex 35 abre con una caída del 0,3%, pero se mantiene en línea con sus niveles récord

El Ibex 35 abre con una caída del 0,3%, pero se mantiene en línea con sus niveles récord

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el Senado, en imágenes

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el Senado, en imágenes

El "Bruxiamagüestu" de La Mata, en imágenes

El "Bruxiamagüestu" de La Mata, en imágenes

Ochocientas personas han solicitado ya la gratuidad del servicio de autobuses en Laviana

Ochocientas personas han solicitado ya la gratuidad del servicio de autobuses en Laviana

Una empresa de Cartagena usa drones para reconstruir equipos o instalaciones a base de modelados en 3D

Una empresa de Cartagena usa drones para reconstruir equipos o instalaciones a base de modelados en 3D
Tracking Pixel Contents