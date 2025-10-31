Carreño aprueba el presupuesto municipal para 2026, que asciende a más de 17 millones

Carreño saca adelante sus presupuestos para 2026. Las cuentas, que ascienden a 17.189.215 euros, se aprobaron ayer con los votos de de IU, la abstención del PSOE y los dos ediles independientes. PP y Vox votaron en contra.

El plan que ha recibido luz verde dispone, entre otras cuantías destacadas, de la que se dedica a Bienestar Social, de 1.692.669 euros, a Cultura, de 1.183.110 euros, a Deportes, de 411.000 euros, o a subvenciones a asociaciones y entidades, de 173.300 euros.

El gobierno local destacó que poder aprobar las cuentas antes de que finalice el año supone que "hemos hecho los deberes y cumpliremos, con sentido común, la norma que dice, que a 1 de enero haya presupuesto activo". También que se podrá disponer "de unas cuentas saneadas desde el inicio y tener tiempo para ejecutarlo" y que con "el documento las necesidades de Carreño están cubiertas y aseguradas".

El PSOE, pese a abstenerse, mostró su desacuerdo con el proyecto y el modo de negociarlo. "Nuestra decisión responde a una cuestión de responsabilidad y coherencia política, pero también a una profunda discrepancia con las formas de negociación y con las prioridades de gasto que ha fijado el actual equipo de gobierno".

Los socialistas incidieron en que no podían votar "a favor de un presupuesto que no atiende a las verdaderas necesidades del concejo ni refleja un modelo de gestión transparente y equilibrado", si bien "tampoco queremos bloquear la gestión municipal".

La oposición del PP reprochó que solo haya 444.862 euros para inversiones en un presupuesto de más de 17 millones, en el que este capítulo representa un 2,59 por ciento. El gasto en personal de las cuentas supera los 7,2 millones y el destinado a corrientes en bienes y servicios los 7,5.

"El gasto en personal es increíble", criticó Vox, que también aseveró que "no se hacen obras importantes". El gobierno local censuró que la oposición "desconozca" cómo funciona un presupuesto y preguntó si lo que se pretende es que se dejen de prestar servicios a los ciudadanos.