"San Diego la Fontanina" de Bimenes otorga sus premios

La asociación recreativo-cultural "San Diego la Fontanina" de Bimenes ha concedido el premio "San Diego" 2025 a Emilio Leopoldo Rodríguez Gutiérrez (Poldo de Piñera), referente vecinal, primer presidente de la APA del Colegio de Martimporra y de la Sociedad Deportiva de Cazadores de Bimenes. Recuperó y promocionó las fiestas del pastor y montañero de Fayacava, y la Pascua de Piñera, entre muchas otras.

Además, se reconoce a la asociación Jóvenes Yerbatos por su implicación en actos sociales, culturales y festivos. Los galardones se entregan el día 15 de noviembre en Martimporra.