"Le Petite Caravane" llega a la Pola por Halloween

P. t.

Pola de Siero

La zona de los aleros de la plaza cubierta de Pola de Siero acoge este martes, 4 de noviembre, "Le Petite Caravane. Especial Halloween", de Adrián Conde. La actividad se desarrollará de 16.00 a 19.00 horas.

"Sube a la caravana del terror y prepárate para vivir las mejores historias de miedo para toda la familia. Cada cuento te hará sentir un poquito de escalofrío y mucha diversión. Luces parpadeantes, ruidos misteriosos y efectos sorpresa", promete la actividad, recomendada a partir de 5 años.

La iniciativa, parte del programa de la Fundación de Cultura de Siero, tiene entrada libre, limitada a pases y aforo indicados por la compañía.

