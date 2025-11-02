"Le Petite Caravane" llega a la Pola por Halloween
P. t.
Pola de Siero
La zona de los aleros de la plaza cubierta de Pola de Siero acoge este martes, 4 de noviembre, "Le Petite Caravane. Especial Halloween", de Adrián Conde. La actividad se desarrollará de 16.00 a 19.00 horas.
"Sube a la caravana del terror y prepárate para vivir las mejores historias de miedo para toda la familia. Cada cuento te hará sentir un poquito de escalofrío y mucha diversión. Luces parpadeantes, ruidos misteriosos y efectos sorpresa", promete la actividad, recomendada a partir de 5 años.
La iniciativa, parte del programa de la Fundación de Cultura de Siero, tiene entrada libre, limitada a pases y aforo indicados por la compañía.
