Fallece Ángeles Montes, "la de El Kopa" de Nava

Nava llora la pérdida de Ángeles Montes, "la de El Kopa". Junto a su marido, Manuel Estrada, estuvo durante casi tres décadas en la popular cafetería naveta El Kopa. Un establecimiento que se abrió en 1966 y que durante muchos años fue una referencia en la villa y también para los viajeros de la zona del oriente de Asturias.

"Cuando no había autovía, era una parada obligada, los pinchos que hacían los llevaban para el viaje muchos que se detenían en Nava", destaca Carlos Paniceres, su sobrino.

Movimiento asociativo

"Siempre fue un persona más bien discreta, que estuvo en un segundo plano, ayudando y colaborando", rememora sobre Ángeles Montes, que era natural de la localidad naveta de Llames.

En la cafetería siempre estuvo apoyando y echando una mano en un establecimiento en el que la cara más visible era su marido Manuel Estrada, nacido en el concejo, en Priandi.

La fallecida era también muy apreciada por su colaboración en otros ámbitos en los que participaba, como podía ser el coro o la iglesia de Nava, donde estuvo siempre muy presente en diferentes acciones durante varias décadas.

El matrimonio, que no tuvo hijos, tenía a sus sobrinos Carlos, Ángel y María José . Esta última fue la que estuvo más tiempo cuidándolos en los últimos años, al volver a España tras residir en México junto a Marisé Montes, su madre, hermana de la fallecida Ángeles Montes.

Aunque hace tiempo que vendieron El Kopa, aún se les seguía recordando por este emblemático bar de Nava.