El mejor año del Atletismo Lugones, con un oro europeo y cuatro nacionales

Acercarse unos minutos a las instalaciones de Santa Bárbara en Lugones es suficiente para percibir que allí se vive el deporte en estado puro. Comparten entrenamientos en el mismo entorno el fútbol, dentro del terreno de juego, y el atletismo, en la pista que lo rodea. Del Club Atlético Lugones de fútbol nació hace 15 años la sección de atletismo, que se emancipó como proyecto independiente en 2017, con el nombre que mantiene ahora, Atletismo Ciudad de Lugones. Y la temporada 2025 la recordarán por muchos años, porque les ha dejado el mejor balance deportivo de su trayectoria, con un oro a nivel europeo y cuatro campeonatos de España. Una meta que, pese a todo, esperan que no sea única, y que para la próxima temporada sigan repitiéndose estos éxitos deportivos en el club sierense.

"El momento actual es el mejor de nuestra historia, sin duda. Nunca estuvimos tan bien como ahora", comenta Luis Manuel Méndez, presidente de la entidad deportiva.

"Creemos que aún tenemos margen para dar el salto, y que el próximo curso, por ejemplo el equipo femenino senior podrá ir a fase de ascenso. Pelearemos por subir a Primera División Nacional, que sería un hito histórico", señala, para referirse a que esta temporada recién finalizada también consiguieron un gran logro en este apartado.

"Por primera vez en 20 años"

"Por primera vez en 20 años el ganador no fue el Oviedo Atletismo, y a nivel nacional nos quedamos por muy pocos puntos fuera de la fase de ascenso", subraya.

En esos grandes logros del 2025 para enmarcar se encuentran, a nivel individual, el campeonato de Europa de Sergio Plata, con el equipo nacional de 4x4 sub-23. Y los cuatro títulos nacionales, que lograron en sub-18 Celia Fernández, en pruebas combinadas; en sub-20 Silvia Plata, en 400 en pista cubierta; en máster 35 María García, en 2.000 obstáculos; y en infantiles Noa Casanovas, en triatlón. "Y tuvimos también alguna medalla de plata y bronce", añade el presidente.

Pero la vitalidad del Atletismo Ciudad de Lugones va más allá de lo cualitativo y se manifiesta también en lo cuantitativo, porque son 204 los deportistas que forman parte de sus filas, la cifra más alta de su historia. Y que crece aún más, a los 320 aproximadamente, si se suman los que participan desde las escuelas deportivas que tiene en marcha la entidad en colegios de Lugones, Pola de Siero o La Fresneda, donde cuentan con una cantera muy nutrida y un futuro más que asegurado a día de hoy.

"Tuvimos años muy buenos, superando el centenar de integrantes, pero nunca tantos como ahora", resalta Menéndez.

¿Y a qué se debe esa gran aceptación? "Cuando empecé con esto tenía mucha ilusión de meter el atletismo en Lugones, especialmente por las chicas, que tenían muy pocas alternativas deportivas", arranca en su explicación el presidente de la entidad. "Lo que hemos hecho todos estos años, y estamos recogiendo el fruto, es la apuesta por hacer las cosas bien. Un punto ha sido darle importancia a los entrenadores, porque si los hay, luego ya saldrán los atletas. Tenemos ahora mismo 13 personas trabajando como entrenadores y eso implica que poco a poco va surgiendo esa cosa de que la gente quiere correr con nuestro equipo", asevera Luis Manuel Menéndez.

Esa buena salud hace que en el momento actual los integrantes trasciendan más allá de Lugones, que haya atletas de Pola de Siero en la entidad por ejemplo. "Siempre tuvimos muy claro que teníamos que ser un club del concejo, aunque nos llamemos Club Atletismo Ciudad de Lugones", apunta, en alusión también a que cuentan con un grupo para entrenar en la Pola, con el entrenador Javi Melero.

Atletas de La Corredoria, el concejo de Llanera, o localidades de Siero como Valdesoto o La Fresneda completan la gran plantilla que forma actualmente la entidad. "Y ya vamos teniendo gente de Gijón o Langreo que también quiere venir a entrenar con nosotros", detalla Menéndez.

La filosofía del club pasa además por "dar seriedad a la competición y a los entrenamientos", y también, como explica el presidente, "sin olvidar que es un deporte para niños y que no debemos dejar de lado su formación".

Desde los más jóvenes, de cinco años, hasta algunos veteranos que superan los 50 años, el club es una gran familia, que convive además con el de fútbol en unas instalaciones que Luis Manuel Menéndez considera únicas: "Es la más bonita o de las que más entre las que hay en Asturias, por el entorno, y el buen estado de la pista y el campo".