Sorprendidos, mientras pasean a su perro Bowie, Andrés Moreno y Cristina Urrutia, descubren que el banco situado junto a la popular estatua del gochu de Noreña cuenta con una placa que indica que ha sido fabricado con las cápsulas de café de plástico recicladas en el concejo. Para ser más exactos, el banco, con un peso de 60 kilos, se fabricó con unos 70 kilos de cápsulas. "Pues mira, somos muy asiduos al café en cápsula en casa. Nos parece una buena iniciativa, así que nos sirve para ver que tiene una utilidad reciclarlo. Porque cuando te deshaces de él no sabes a dónde va a parar", comenta Moreno.

Andrés Moreno y Cristina Urrutia, con su perro «Bowie», sentandos en el banco. A la izquierda, la placa que explica su elaboración con material reciclado de cápsulas de café.

"Sí es de cáspula de descafeinado, igual ya no es tan fiable para sentarse", bromea Ricky García, que ya, hablando en serio, alaba la iniciativa y confía en que sirva también para concienciar sobre el reciclaje. "Que se aproveche y tenga una utilidad es positivo", añade.

Noreña instala un banco hecho de cápsulas de café recicladas

"Pues igual hay que plantearse poner uno para el jardín de casa", enfatiza Carmen Pardo, que también resalta el buen resultado final: "Es que parece de madera natural, cualquiera diría que está hecho con un material reciclado, es una buena idea".

El origen de este "regalo", por parte del Grupo Pumariega al Ayuntamiento de Noreña, se remonta a una campaña de reciclado de cápsulas de café y aceite doméstico usado, promovido por la concejalía de Medio Ambiente, que tiene al frente a Patricia Redondo. "Gracias a la colaboración ciudadana podemos decir que a día de hoy ya llevamos más de una tonelada reciclada", comenta Redondo, que agradece haber recibido un banco elaborado íntegramente por cápsulas de café.

Confía además en que pase a ser una pieza singular y referente, para fotografías, visitantes y para el descanso también de los noreñenses. "Este nuevo banco es un símbolo del compromiso de Noreña con el medio ambiente, y decidimos instalarlo junto a la emblemática estatua del gochu. Me encanta poder decir que transformamos el reciclaje en un espacio para el descanso", valora la concejala de Noreña.

Esta creación, destacan desde la concejalía, ha sido un ejemplo de economía circular y diseño sostenible, en un proceso que se inicia al procesar el plástico y el aluminio de la cápsula de café. En este tipo de procesos también se aprovecha, por ejemplo, el aluminio para volver a hacer cápsulas, mientras que los posos de café pueden tener una segunda vida, convirtiéndolos en compost orgánico, que se puede utilizar en la agricultura.

Son dos ejemplos que demuestran que se pueden tratar residuos complejos para otros fines, como este otro caso del mobiliario urbano, que desde el Ayuntamiento de Noreña califican como "funcional y duradero". "Es una buena manera de concienciar a los jóvenes con el reciclaje", coinciden Hugo Castellanos y Sergio Álvarez, que ven idónea la ubicación del banco junto a la estatua del gochu.

"Es un reclamo aquí en Noreña, si vienen a verlo, pues descubrirán este banco", añaden, mientras observan desde cerca, con detalle, su composición, que palpan con curiosidad al descubrir de qué está hecho. "Si no lo leemos aquí no lo sabríamos. Parece un banco normal. Es bueno ejemplificar lo que se puede conseguir con el reciclaje", concluyen estos dos vecinos de Noreña tras leer la placa que explica cómo se hizo la pieza.