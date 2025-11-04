Una pequeña ONU en Asturias: este es el concejo rural en el que todos los extranjeros quieren vivir y que tiene vecinos de casi 30 nacionalidades diferentes

De Hungría, de Brasil, de Alemania, de Bélgica, de Canadá, de Colombia, de Estados Unidos, de Italia, de Lituania, de Marruecos, de Países Bajos, de Polonia, de Rusia... Y así hasta 28 nacionalidades diferentes. Son las que tiene el concejo rural asturiano de Cabranes en el que todos los extranjeros quieren vivir. Es una pequeña ONU en el Principado.

¿Qué buscan? En pocas palabras, una vida diferente: más comunitaria, más natural, más como antes. Cabranes (que no Cabrales), un municipio desconocido para el grueso de turistas, está ubicado a 36 minutos de Gijón y a 46 de Oviedo. Está entre Villaviciosa y Piloña. Es un pequeño concejo de 38,31 kilómetros cuadrados, perteneciente a la Comarca de la Sidra, compuesto por 30 aldeas y 78 caserías que son un oasis de paz. En ellas habitan poco más de cien habitantes.

Asturianos en Cabranes, un recorrido por el municipio / Julián Rus

El colegio no para de crecer

Cabranes es el concejo de la utopía en Asturias, que sufre un invierno demográfico sin precedentes. El colegio de su capital, Santa Olaya, pasó de estar a punto de cerrar a llenarse de actividad, una rara excepción de crecimiento en una Asturias rural que se despuebla. De hecho, ha sido preciso abrir aulas del primer ciclo de Infantil (hasta 3 años). "Aquí encontramos todo lo que nos gusta (hasta un club de ajedrez o tocar en un grupo de reggae), valoramos cada vez más los vínculos humanos y estamos dando una infancia libre a nuestro hijo", aseguran sus nuevos pobladores.

Un mercado muy particular

En Santa Olaya es famoso El Tenderete, el mercado que se celebra los segundos domingos de cada mes y en el que todos aportan sus creaciones y productos, en pos de la idea de la economía circular y ayuda mutua que rige los mecanismos del colectivo.

El arroz con leche

Aparte de paz y vida en comunidad, ¿qué más ofrece Cabranes? Para empezar tiene un patrimonio románico rural, como la iglesia de San Julián de Viñón y el Museo de la Escuela Rural. También tiene gastronomía: es la "Capilla Sixtina" del arroz con leche. Todos los meses de mayo se celebra el Festival del Arroz con Leche, en el que se elige el mejor postre típico regional. Hay otro plato por el que Cabranes es famoso: la boroña, del que también tiene un festival.