La plaza cubierta del viejo mercado acogió el amagüestu de Quirós

La plaza cubierta del antiguo mercado en la capital quirosana acogió un año más la celebración del amagüestu de Quirós. Fue una cita con mucho público en la que se agotaron las castañas que se pusieron a disposición, aproximadamente unos cien kilos. No faltó la sidra dulce, con más de 125 litros que pudieron degustar los asistentes. El evento fue completo con la música que acompañó a una jornada de convivencia en la que tocó la Banda de Gaitas "Teixo- Manolo Quirós". Esta convocatoria estuvo organizada por el Ayuntamiento de Quirós con la colaboración de varias asociaciones y particulares del concejo. Se trata una cita emblemática, fija en el calendario otoñal, y "muy atractiva para vecinos y visitantes que disfrutan de estos dos productos de seronda" como son las castañas y la sidra dulce, destacaron los participantes.