"Al verde Jazz", cita en el Museo de la Sidra, en Nava

"Al verde Jazz" llega a su tercera edición y se celebra el sábado 8 de noviembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. La iniciativa del Círculo "Amigos de Nava", que cuenta con la colaboración del ayuntamiento y del museo, lleva en su cartel a la Escuela de Música naveta, a Mónica Acevedo y Diego Parada y a la Llanera Big Band. La entrada es libre hasta completar aforo.