"Al verde Jazz", cita en el Museo de la Sidra, en Nava
"Al verde Jazz" llega a su tercera edición y se celebra el sábado 8 de noviembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. La iniciativa del Círculo "Amigos de Nava", que cuenta con la colaboración del ayuntamiento y del museo, lleva en su cartel a la Escuela de Música naveta, a Mónica Acevedo y Diego Parada y a la Llanera Big Band. La entrada es libre hasta completar aforo.
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- El 'toque asturiano' en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas al mundo junto a las pirámides
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes