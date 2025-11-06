El lobo ataca de nuevo en Candamo: dos cabras y cinco ovejas muertas y otros cuatro animales malheridos

El lobo ha vuelto a atacar en el concejo de Candamo, donde ha dejado un reguero de muerte a su paso. Tal y como denuncian los vecinos, la pasada noche los depredadores acabaron con dos cabras y tres ovejas, y dejaron otros cuatro animales malheridos en la misma finca.

Los hechos tuvieron lugar en el pueblo de Ferrero, y a apenas 10 kilómetros, en Cuero, también habrían matado anoche dos ovejas, mientras que semanas atrás habrían acabado con la vida de un potro en el núcleo de Bohiles.

Los afectados señalan que se trata de ataques de lobos confirmados por los agentes de la guardería rural de Grado, y afirman además haber visto merodear por este entorno hasta a tres ejemplares, uno de ellos posiblemente enfermo de sarna.

Borja Fernández, del sindicato agrario URA, denuncia que en el concejo se llevan contabilizadas, sin contar estos últimos ataques, un total de 17 muertes de animales por el lobo desde el pasado mes de agosto, y que se trata "claramente de una manada asentada en la zona, y no de paso". La impotencia entre los ganaderos es tal que "algunos ya están tirando la toalla y pensando en vender los animales que tienen ante la falta de acciones de la administración", asegura.

Porque a pesar de que "se está certificando que son ataques de lobos, Candamo sigue fuera de la zona lobera, y por lo tanto aquí no se está actuando", critica Fernández. En este mismo sentido señala que los cazadores de la zona tienen localizada a la manada en cuestión, y "aunque se han ofrecido a echar una mano, no se está haciendo nada, hay una falta de voluntad absoluta".

La pasada semana se concentraron medio centenar de personas, convocadas por el sindicato agrario URA, en Bohiles (Candamo) para denunciar los daños que están generando los lobos en un concejo que, pese a ello, está considerado libre de esta especie por parte del Principado. Y este miércoles más de 350 personas hicieron lo mismo en Vegadeo, para denunciar un problema que "va a más" y que "parece que no interesa solucionar".