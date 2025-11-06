Luz verde al plan para recuperar la ciudad de vacaciones de Perlora

La Consejería de Medio Ambiente del Principado acaba de dar luz verde al plan especial para la esperada reforma interior de la antigua ciudad de vacaciones de Perlora, en Carreño. "Los efectos negativos previsibles son de carácter localizado y en su mayor parte asociados a la fase de obras o gestionables mediante las medidas contempladas en el plan, con lo que no se prevén efectos ambientales significativos", concluyen los técnicos del departamento que dirige Alejandro Calvo sobre el proyecto de recuperación del enclave.

Dotar de vida al complejo durante todo el año, favoreciendo la implantación de usos complementarios ajenos a la temporada alta, desarrollar su potencial turístico e incorporar diversos usos terciarios como oficinas u hostelería son los objetivos principales del plan del Principado para Perlora. Todo ello,preservando el modelo de ocupación de ciudad jardín. Así, en concreto, se plantea conservar el trazado viario existente, adaptándolo a los postulados actuales de movilidad; proteger las edificaciones comunes, con la única excepción del antiguo comedor, que será sustituido por el edificio de dirección; regular la protección de, al menos, un ejemplar de las 31 tipologías de edificación existentes, y considerar el derribo de construcciones fuera de ordenación o en estado de ruina.

El documento califica la mayoría de los terrenos como Alojamiento Turístico destinado a usos hoteleros, apartamentos turísticos u otras formas de hospedaje, con escalas y tipologías similares. No obstante, se permiten edificaciones singulares de mayor envergadura en determinadas manzanas. Las áreas de restauración se plantean en el entorno de las playas de Huelgues y Carranques, manteniendo el uso público de las zonas verdes circundantes. También se reservan áreas de aparcamientos y otras infraestructuras públicas.

El plan de Perlora plantea un nuevo vial peatonal y rodado al sur del complejo, con 230 plazas de aparcamiento, y enlace a pie con la calle Oviedo y la playa de Carranques. Además, se proponen conexiones al norte de la iglesia para dar acceso a los aseos y al mirador sobre el Cantábrico, así como de enlace con la senda costera.

Tal y como figura en el plan que acaba de obtener el visto bueno de Medio Ambiente, la actuación que se llevará a cabo contempla el mantenimiento de los árboles más significativos.