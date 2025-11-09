CC OO reclama vivienda pública en la ciudad vacacional de Perlora

"Veinte años después, en noviembre de 2025, vuelve a haber esperanza para la recuperación de la ciudad de vacaciones de Perlora. Se ha dado el visto bueno medioambiental al proyecto y, ahora, no se puede esperar más, ya no caben incumplimientos". Así se a expresa la responsable de Política Institucional de CC OO de Asturias, Ana María Rodríguez, quien también llama la atención sobre el hecho de que "la falta de actividad y cuidado" en el enclave "incide en problemas de mantenimiento que influyen en su conservación, por lo que se hace urgente una actuación inmediata".

Ana María Rodríguez sostiene que en el proyecto que se va a llevar a cabo en Perlora "deberían respetarse los espacios abiertos existentes, las sendas y los elementos vegetales". "También apostamos por la recuperación de espacios públicos para la ciudadanía. Y entendemos que lo que era la ciudad de vacaciones posee un carácter colectivo desde sus inicios, con lo cual es lógica la búsqueda de usos compatibles", añade la responsable sindical.

"Dado el problema de la vivienda que hay", desde CCOO consideran que "el espacio de Perlora es idóneo para ampliar el parque público y destinar algunas de las edificaciones a viviendas públicas en régimen de alquiler para jóvenes".