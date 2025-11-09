El párroco de Puerto de Vega celebra en Candás sus 50 años: así fue la fiesta
Más de cien personas y hasta una charanga acudieron a la fiesta del sacerdote Pedro Fernández y su hermano gemelo Pablo
J. A. O.
Candás
Pedro Fernández, conocido párroco de Puerto de Vega (Navia), y su hermano gemelo Pablo, ha n celebrado en Candás la fiesta de su cincuenta cumpleaños. Al evento, que se alargó varias horas acudieron más de cien personas entre compañeros y amigos de los homenajeados.
La celebración se inició con una misa de acción de gracias en la iglesia de San Félix de Candás, oficiada por el propio Pedro Fernández. Al terminar la función religiosa, a la misma puertas del templo, los hermanos fueron sorprendidos por decenas de invitados junto a la Charanga Los Chelos.
A continuación, el festejo siguió con una cena/espicha y un fin de fiesta con música en vivo en el Pub Origen de la capital de Carreño, amenizada por el grupo "Pájaros en la cabeza".
