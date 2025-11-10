El proyecto para la ciudad vacacional expulsa de Perlora al Club Victoria

El plan especial para la esperada reforma interior de la antigua ciudad de vacaciones de Perlora que acaba de recibir el visto bueno de Medio Ambiente conlleva la desaparición del campo de fútbol del Victoria, el club de fútbol base que lleva 46 años utilizando este recinto y que cuenta con más de 180 deportistas desde minibenjamines a juveniles, incluyendo un equipo femenino.

"Se me cae el alma a los pies por tener que dejar este campo", subraya José Antonio Prendes, actual presidente de la entidad e hijo de uno de los fundadores. A su juicio, en el nuevo diseño de la ciudad vacacional que plantea el Principado debería haber sitio para el campo de fútbol. "Esto no es una fábrica que contamine, es un club de deporte base que va a cumplir cincuenta años en Perlora", afirma Prendes, que ya se ha dirigido por carta al presidente del Principado, Adrián Barbón, para exponerla esta problemática. No ha obtenido respuesta.

A través del Ayuntamiento de Carreño, Prendes ha tenido conocimiento de que el gobierno regional está por la labor de construir un nuevo campo de fútbol para el club, pero descarta para ello la ciudad de vacaciones. "No queremos irnos a otro lugar, este equipo es de Perlora, nombre que lleva en el escudo, se fundó aquí y aquí lleva casi medio siglo", subraya el presidente, que tampoco comparte para nada la idea de que en el proyecto de reordenación de un espacio de 300.000 metros cuadrados que impulsa el Principado no quepa un campo de fútbol.

La postura del Club Victoria es compartida por la Asociación de Vecinos Río Espasa, la Asociación de Deportes Autóctonos, el Grupo Cultural Xana y la Comisión de Festejos El Salvador.

El campo del Victoria está en perfecto estado, contrastando con el abandono total de la antigua ciudad de vacaciones. n