Salen a contratación las obras para la mejora del vial de acceso a Infiesta (Teverga)

La Consejería de Movilidad acaba de sacar a contratación las obras de mejora del vial de acceso a Infiesta (Teverga) con un presupuesto de salida de 54.161 euros. Las empresas interesadas en optar a hacer los trabajos tienen hasta el 26 de noviembre para presentar sus ofertas. Entre otras actuaciones, el proyecto prevé construir dos muros para reparar el hundimiento parcial que afecta a la calzada.

Según los detalles técnicos de la actuación, en el tramo de 24 metros que presenta un mayor hundimiento se levantará un muro de hormigón armado e hincado de 1,5 metros de altura y 80 centímetros de espesor. En el otro tramo, donde el daño es de menor profundidad, se resolverá el problema con un zuncho hincado de 80 centímetros de altura.

La consejería explica que estas obras se completarán con la mejora del firme mediante la extensión de una capa de rodadura en toda la zona de la actuación. La mejora de este vial se enmarca en las obras que el Gobierno de Asturias impulsa en colaboración con los concejos de menos de 20.000 habitantes.