La Casa de la Música de Noreña, más cerca: este es el convenio suscrito con el Principado para dotarla de equipamiento

Es uno de los espacios más esperados y de más calado de Noreña, y su apertura cada vez está más cerca. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha firmado este jueves un convenio de colaboración con la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, para financiar el equipamiento de la Casa de la Música del concejo. Un acuerdo por el que el Principado destina 178.150 al espacio con el fin de para impulsar la actividad musical, y que hace pensar, una vez que se liciten las compras necesarias, que será a mediados del año que viene cuando por fin pueda abrir sus puertas.

La cuantía, financiada con cargo a los presupuestos autonómicos de este año, permitirá dotar al centro del mobiliario y el material necesario para iniciar su actividad. La Casa de la Música se convertirá así en un nuevo recurso cultural para los vecinos y las entidades que la utilizarán, y supone "una alegría enorme" para el gobierno local después de muchos años de trámites, obras y esperas.

La construcción de este nuevo espacio, ubicado en el antiguo edificio polivalente de la calle Ramona Rodríguez, ha tenido un coste de 1,9 millones de euros . La actuación contó con una subvención de 1,2 millones de euros procedente del Ministerio de Transportes para acometer el proyecto de reconversión del inmueble a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos comunitarios Next Generation. El proyecto también ha sido apoyado desde el Principado de Asturias con una partida de 700.000 euros.

Versatilidad

El centro ofrecerá a sus usuarios unas instalaciones versátiles, con despachos y zonas de almacenamiento para asociaciones, cabinas de ensayo destinadas a músicos y un gran escenario para actuaciones. El espacio está pensado para ser polivalente con el fin de albergar desde talleres y cursos hasta eventos culturales con gran capacidad de público. Además, el edificio cumplirá con todas las normativas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y estará distribuido en dos plantas para optimizar el uso del espacio.

Estas instalaciones solo son una parte de un proyecto mayor que el Ayuntamiento de Noreña ha bautizado como la «manzana cultural». Este conjunto incluirá también el auditorio al aire libre, situado enfrente del edificio, que complementará las instalaciones del centro en los meses de buen tiempo.

Además, el proyecto destaca por su innovador método de construcción: será un edificio "passivhaus", que logra reducir el gasto de energía hasta un 75% gracias al uso de las energías renovables.

La consejera destacó durante la firma "nuestro compromiso permanente con la cultura en todo el territorio asturiano y con la creación de espacios que fomenten la participación y la creatividad, extendiendo los derechos culturales a toda la ciudadanía", dando nueva vida a un concejo que ahora contará con un equipamiento moderno y adaptado a las necesidades de las agrupaciones musicales locales.