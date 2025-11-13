La ciudad abandonada más bonita de España está en Asturias y parece Tailandia: un paraíso de calas con mucho verde y aguas cristalinas
Con una extensión de 20 hectáreas y rodeado de mar, esta villa sumida en el olvido tiene casi 300 casas en ruinas, algunas de ellas de tipo hórreo, únicas en el mundo
Por sus playas, de aguas cristalinas y azul turquesa, rodeadas de abundante vegetación de un verde intenso podría parecer Tailandia. Pero no, es España, es Asturias y es una ciudad abandonada... Eso sí, la más bonita del país. Se trata de la ciudad de vacaciones de Perlora, en el concejo de Carreño (la cuna de la actriz e influencer Paula Echevarría), ubicado a veinte minutos de Gijón. Lo que en el pasado fue el destino de verano soñado de miles de trabajadores de toda España (fue levantado durante la dictadura franquista) hoy es un recinto que se marchita un poco más cada año, pese al goteo constante de dinero que el Gobierno regional inyecta para su mantenimiento.
Las huellas del olvido
Casas en ruinas, maleza hasta las rodillas, aceras levantadas, servicios inexistentes... Parece el decorado de una película de terror por su estado de abandono. Pero la ciudad de vacaciones de Perlora es una joya sin explotar o, más bien, olvidada. El espacio cesó su actividad en 2006 para su privatización, pero llegó la crisis y Perlora quedó muerta. Pese al paso del tiempo y su estado deplorable, su belleza natural es imborrable.
Las playas
Con una extensión de 20 hectáreas y rodeada de mar, la ciudad vacacional de Perlora es un paraíso de calas. Desde Huelgues, la más próxima a la entrada, hasta Carranques, la más grande y alejada. Las dos son también las más conocidas, pero por el medio se encuentran auténticos tesoros de aguas verdosas, como la playa de Isla Entrellusa, llamada así porque ahí mismo hay un pequeño islote que se puede tocar con los dedos. Le sigue, recorriendo un bello paseo asomado al Cantábrico, la playa de los Curas, que es otro espectáculo de la naturaleza.
Mucho prao
Perlora es una ciudad fantasma (o casi) durante el invierno, pero una ciudad muy viva por el verano. Pese al abandono, son cientos, miles de bañistas los que se acercan hasta este rincón de la costa asturiana para disfrutar de un día de sol, playa y prao. Porque si algo abunda también en la ciudad de vacaciones carreñense son grandes extensiones de verde con áreas recreativas, en donde algunas barbacoas siguen aún en pie.
Casas- hórreo
En total, en Perlora hay 274 viviendas, algunas de ellas únicas como las de tipo hórreo. También hay una iglesia, tres pistas de tenis, dos pistas de pádel, un parque infantil, lo que queda de un campo de golf...
¿Un plan de reforma?
La ciudad de vacaciones se mantiene desde hace años imperturbable ante un ciclo infinito que no hace más que repetirse: los vecinos denuncian su estado de abandono, las administraciones prometen un futuro esperanzador y, finalmente, nada cambia. Prueba de ello e también la espectacular senda del Tranqueru, con playas salvajes, que une Perlora con la vecina Xivares, que está cerrada desde hace más de un año por desprendimientos de rocas.
El Principado dio este mismo mes luz verde al plan especial para la esperada reforma interior de Perlora. El objetivo es dotar de vida el complejo durante todo el año. ¿Cómo? Derribando sus construcciones más deterioradas y destinando el resto alojamientos turísticos, creando un nuevo vial peatonal y un aparcamiento de 230 plazas... Todo eso habrá que verlo. Mientras tardo, Perlora sigue sumida en el abandono y ahogada en la pena.
