Callos veloces en Noreña: vuelve la carrera que regala una lata a cada corredor y su peso en productos chacineros a los ganadores

Nueva edición de la tradicional Carrera de los callos en Noreña. Será el sábado 6 de diciembre y se espera que vuelva a haber una gran participación. El año pasado esta emblemática cita, en el marco de Jornadas de los callos, reunió a medio millar de participantes.

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento, a cargo de la edil Patricia Redondo, organiza este evento en el que, como es tradición, cada participante recibe una lata de callos como obsequio, convirtiéndose en un homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía noreñense.

Reconocimiento singular

Además, los ganadores de la categoría absoluta, tanto en modalidad femenina como masculina, serán premiados con su peso en productos cárnicos, uno de los reconocimientos más singulares y cuya entrega es también uno de los momentos más esperados tras la prueba.

“Esta XI edición de la Carrera de los callos combina deporte, tradición y participación ciudadana, y refleja el espíritu festivo y acogedor de Noreña”, destaca la concejala Patricia Redondo sobre una competición que recorrerá las principales calles del concejo e “invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la cita“.