Callos veloces en Noreña: vuelve la carrera que regala una lata a cada corredor y su peso en productos chacineros a los ganadores
La emblemática cita se celebrará el 6 de diciembre y el Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a disfrutar del día en la Villa Condal
Nueva edición de la tradicional Carrera de los callos en Noreña. Será el sábado 6 de diciembre y se espera que vuelva a haber una gran participación. El año pasado esta emblemática cita, en el marco de Jornadas de los callos, reunió a medio millar de participantes.
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento, a cargo de la edil Patricia Redondo, organiza este evento en el que, como es tradición, cada participante recibe una lata de callos como obsequio, convirtiéndose en un homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía noreñense.
Reconocimiento singular
Además, los ganadores de la categoría absoluta, tanto en modalidad femenina como masculina, serán premiados con su peso en productos cárnicos, uno de los reconocimientos más singulares y cuya entrega es también uno de los momentos más esperados tras la prueba.
“Esta XI edición de la Carrera de los callos combina deporte, tradición y participación ciudadana, y refleja el espíritu festivo y acogedor de Noreña”, destaca la concejala Patricia Redondo sobre una competición que recorrerá las principales calles del concejo e “invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la cita“.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas