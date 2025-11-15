Los elaboradores de sidra casera reclaman desde Nava un mayor respaldo institucional: "Todo es altruista"

"Natural de Nueva de Llanes, fue para nosotros un ejemplo de lucha y defensa de nuestra cultura sidrera. Manzanero desde muy joven, llegó incluso a recuperar variedades de manzana, como la Josefa, hoy integrada en la Deniminación de Origen Protegida (DOP) de la sidra". Con estas palabras recordó este sábado Héctor García, elaborador llanisco, a César Rodríguez, "El Cuchareru", quien obtuvo, a título póstumo, el reconocimiento de "Llagareru de honor" durante la I Fiesta de la Sidra Casera de Asturias, celebrada en el Museo de la Sidra de Nava.

Nava acoge la I Fiesta de la Sidra Casera de Asturias / L. R.

El acto, organizado por la Federación Asturiana de Sidra Casera (Fascas), fundada en abril del pasado año, en colaboración con la Fundación de la Sidra, incluyó también la entrega de un diploma a una entidad colaboradora. En esta primera edición el galardón recayó en Miguel Ángel Pereda, natural de Salas y residente en la urbanización de La Fresneda (Siero).

Casimiro Fernández, vicepresidente de Fascas y secretario de la Asociación Sierense de Amigos de la Manzana, destacó así la aportación de Pereda para hacerse acreedor a este galardón. "Es autor del libro sobre la elaboración de sidra natural ecológica, que, para nosotros, los elaboradores de sidra casera, es un manual imprescindible. No solo por sus buenas prácticas, sino por la profundidad con la que aborda aspectos que nos permiten mejorar".

Ambos homenajeados fueron reconocidos por "su colaboración, su impulso y su defensa de la cultura sidrera y de la manzana en toda la región", subrayó Avelino Fuentes, presidente de Fascas.

Al acto asistieron representantes institucionales, como Juan Cañal, alcalde de Nava; Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias, o Daniel Ruiz, gerente de la DOP Sidra de Asturias; así como ediles de Mieres, Siero, Colunga y Sariego.

Cultura

En su intervención, el alcalde de Nava insistió en que "la sidra casera es uno de los pilares fundamentales de la cultura sidrera". Reconoció, además, que "es algo que tendría que haberse descubierto mucho antes" y reivindicó que el reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Unesco "debe ir más allá del nombramiento: hay que seguir trabajando por nuestra tradición".

Una reflexión que también compartió el presidente de Fascas, Avelino Fuentes, quien reclamó mayor consideración para la sidra casera. "Pedimos el lugar que le corresponde en el sector, porque permite mostrar nuestra labor y compromiso, así como el trabajo de base con las nuevas generaciones", afirmó. En ese sentido, lamentó la falta de apoyo institucional: "Toda esta labor es, hasta ahora, altruista, fruto de nuestro esfuerzo y con financiaciones mínimas o inexistentes". Por ello, pidió a las administraciones públicas "más respaldo económico y material para sostener y hacer crecer esta labor de consolidación y promoción del medio rural".

La I Fiesta de la Sidra Casera de Asturias se completó con un campeonato de bolos, una degustación de quesos asturianos a cargo del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, sidra "asgaya" y una comida de hermandad en el salón de actos del Museo de la Sidra de Nava.