El PP denuncia la "falta de personal" en la escuela infantil de Nava

La diputada y portavoz de Educación del PP en la Junta General, Gloria García, criticó este sábado la "falta de personal" en la escuela infantil de Nava, una de las veintidós escuelinas que ya han pasado de la gestión municipal a incorporarse a la red autonómica. "La situación es un ejemplo de la falta de gestión socialista", aseguró García en la villa de la sidra, acompañada de los concejales del PP Fernando Ordóñez y Lorena Díaz, y del también popular naveto Jesús Carbajal.

"En el caso concreto de Nava, varias educadoras se encuentran de baja, lo que ha dejado a la escuela con solo cuatro educadoras para atender a cuatro bebés de menos de un año, doce niños de uno a dos años, y diecisiete niños de dos a tres años, porque la Consejería de Educación no cubre las bajas".

Horarios

García afirmó que "la solución que ofrece el Gobierno de Asturias es reducir el horario de 8.30 horas a 15.30 horas". "Esta situación es un reflejo de lo que está pasando en toda Asturias. La ley de escuelas de hasta tres años se vende, las inauguraciones se venden, y también se venden los traspasos o las integraciones de escuelas municipales, como está ocurriendo en Nava. Mucha foto, mucha propaganda, pero nos quedamos ahí", censuró la responsable de Educación del PP asturiano.

"Esta es la gestión socialista, no dar atención a estas escuelas, parchear y llegar incluso al límite de recortar el horario de atención. Es decir, ni educación ni conciliación", concluyó Gloria García.