Candás acoge este viernes una jornada sobre ciberseguridad para empresas

Cómo proteger una empresa, antes, durante y después de un ciberataque. Esto es lo que podrán aprender los asistentes a la jornada sobre ciberseguridad dirigida a empresarios, gerentes y responsables de informática de la comarca, que se celebrará en el salón de la Casa Municipal de Cultura de Candás (Carreño). La cita tendrá lugar este viernes, a partir de las diez de la mañana, y está organizada por la Cámara de Comercio de Gijón en la villa, en colaboración con el Ayuntamiento.

Marco Prieto, director técnico y Juan Manuel Rodríguez, responsable de Ciberseguridad en ASAC, serán los ponentes de una mesa que versará sobre cómo funciona realmente un ciberataque y qué señales lo delatan, cuáles son los errores más comunes que abren la puerta a los hackers y cuáles son las medidas sencillas y efectivas para proteger los datos y la empresa.

Para participar en la jornada, de carácter totalmente gratuito, los interesados pueden informarse e inscribirse a través de la página web de la Cámara de Comercio de Gijón.