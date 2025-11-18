Candás acoge este viernes una jornada sobre ciberseguridad para empresas
La cita tendrá lugar en el salón de la Casa Municipal de Cultura de la villa a partir de las diez de la mañana
Lucía Rodríguez
Cómo proteger una empresa, antes, durante y después de un ciberataque. Esto es lo que podrán aprender los asistentes a la jornada sobre ciberseguridad dirigida a empresarios, gerentes y responsables de informática de la comarca, que se celebrará en el salón de la Casa Municipal de Cultura de Candás (Carreño). La cita tendrá lugar este viernes, a partir de las diez de la mañana, y está organizada por la Cámara de Comercio de Gijón en la villa, en colaboración con el Ayuntamiento.
Marco Prieto, director técnico y Juan Manuel Rodríguez, responsable de Ciberseguridad en ASAC, serán los ponentes de una mesa que versará sobre cómo funciona realmente un ciberataque y qué señales lo delatan, cuáles son los errores más comunes que abren la puerta a los hackers y cuáles son las medidas sencillas y efectivas para proteger los datos y la empresa.
Para participar en la jornada, de carácter totalmente gratuito, los interesados pueden informarse e inscribirse a través de la página web de la Cámara de Comercio de Gijón.
