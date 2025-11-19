Fernando Flórez, ficción y memoria de Grado en "Trotski enamorado"

"Trotski enamorado" es la novela del autor moscón Fernando Flórez Fernández-Villaranzo, que se presenta este sábado, día 22, en la sala polivalente de la Casa de Cultura moscona. Se trata de una obra ambientada en Grado, donde aparecen espacios, personajes, situaciones reales y ficcionadas que han dado lugar a un libro que ha suscitado mucha expectación y que supone un hito en la trayectoria de un escritor que tanto ha tenido que ver con el florecimiento de la actividad cultural que hoy es seña de identidad destacada del concejo.

La obra, que "nos traslada a Dubia y Carbayonia, trasuntos del Grado y el Oviedo de los últimos estertores del franquismo, es la crónica de una época donde recordar o descubrir lugares y personajes que son testimonio de los cambios sociales y culturales de mediados de los setenta", se dice en el texto que promociona el trabajo, editado por el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Asociación Valentín Andrés, con los que está vinculado Flórez.

Tras muchos años escribiendo en distintos formatos y ámbitos, colaborando en medios de prensa y radio, "siempre se me había atravesado lo de escribir una novela", explica el autor. Tiene afición a la literatura desde "muy niño, desde el colegio de arriba, el Sagrado Corazón, con Eduardo Blanco, mi amigo del alma, que precisamente además es el autor de la fotografía de la cubierta de la novela y yo creo que él fue el que me inculcó lo de escribir".

Lo hacía en el salón de estudios de aquel colegio, "resúmenes de las películas que veía los domingos en El Parque o en el Cine Rada", y esa fue una afición que nunca desapareció y se tradujo en colaboraciones literarias, en portfolios como el de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, en actividad periodística y otras iniciativas como la creación de asociaciones, movimientos culturales o el impulso a publicaciones.

"Hice durante toda mi vida actividades culturales. Ya casi tengo 72 años y a veces pienso que yo no fui el que anduvo metido en tantos líos distintos cuando aparecen por ahí entre papeles... Pero bueno, la novela por fin la he conseguido escribir el año pasado. Una tarde que paseaba con un perro que tengo, tuve como una epifanía. Imaginé a dos jóvenes en un parque, mientras sus mascotas juegan entre ellas, y ellos empiezan a charlar", explica Flórez para comentar el hilo de su obra, una historia de amor.

"Crónica histórica hilvanada con una fina historia de amor entre Trotski y Frida —los Romeo y Julieta caninos de esta novela— que va atrapando al lector en medio de rencores, miedos, guerras de poder y ansias de cambio", se resume a modo de avance del libro.

Amor, envidia y venganza

La amistad entre los dueños de los perros dio paso al amor, "pero con el amor se cruzó la venganza y la envidia y digamos que esos tres temas, amor, la venganza y envidia son los que vertebran la novela", explica su autor.

La primera parte de la obra, "como yo la veo, es casi como un cuadro costumbrista, donde saco ciertos temas que figuran en el imaginario colectivo de Grado". Entre ellos, avanza, "la tensión que hubo en su momento entre el cura, el Ayuntamiento y los comerciantes cuando el sacerdote quería cerrar el mercado los domingos".

La segunda parte de la historia transcurre en Oviedo, pero antes de eso la obra transita por lugares y personajes muy reconocibles de Grado, a cuya gente "le doy las gracias, porque es el combustible que me empuja a escribir".

Fernando Flórez fue pionero, ideólogo, promotor e instigador de asociaciones como Valentín Andrés, el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca o el Círculo de Estudios Pramerenses, de la radio y la televisión en Grado y artífice de revistas y publicaciones como el Eco de Grado, Las Hojas del Foro o El Moscón Deportivo, autor de la letra del himno del Club Deportivo Mosconia y organizador de los actos del 50 aniversario de la entidad, entre otras iniciativas.

Por todo ello, por su aportación al desarrollo cultural de Grado, tiene en su haber premios como el "Moscón de Oro", que recibió en 2014. "Estoy entusiasmado de cómo veo hoy la cultura en Grado", destaca mientras trae al recuerdo "aquel páramo con el que empezamos allá por el año 1991" a fomentar la actividad cultural del que hoy es un municipio fructífero en actividades y con equipamientos que son la "guinda" como el recién inaugurado Teatro Auditorio.

"Agradezco que me hayan dado la oportunidad de poder publicar la novela", destaca. "A ver, no he descubierto la pólvora", añade, pero sí ha hecho una novela ambientada en Grado, con ficción pero partiendo del memorialismo. "Yo no soy antropólogo cultural, pero he sido testigo del trabajo de un puñado de vecinos de Grado, difusores de la memoria colectiva", añade, antes de mencionar a muchos de ellos, personas que viven y que aparecen en esta obra. Para descubrir de quiénes se trata hay que acudir a la presentación del sábado en la Casa de Cultura moscona: la cita es a las 19.00 horas. n@