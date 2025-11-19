Noreña celebra con numerosas actividades el 25N: este es el programa completo

La Concejalía de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Noreña ha organizado diversas actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Lo que sigue es el programa completo.

Viernes 21. El salón de actos de la Casa de Cultura Severo Ochoa acogerá a las 19:00 horas la representación "Julieta. En nombre del amor", con las actrices Mayra Fernández y Ana Eva Guerra. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Sábado 22. La sede del Club Judo Noreña (Calle La Portilla, 5) será escenario desde las 11:00 horas de un taller de defensa personal para mujeres, en colaboración con el club. Imparten la formación profesores de la Federación Asturiana de Judo. La inscripción para participar puede hacerse en en el Ayuntamiento hasta este viernes 21. La edad mínima para participar son los catorce años. Hay veinte plazas.

Lunes 24. En la biblioteca pública municipal, a las 17:30 horas, habrá-un taller de títeres y lectura, con "Pintar-pintar", sobre el libro "Clarín, ¡cuéntanos un cuento! La Regenta". Los participantes recibirán un ejemplar del libro. Dirigido a niños a partir de tercero de Educación Infantil. Inscripciones abiertas hasta completar veinte plazas.

Martes 25. El Salón de actos de la Casa de Cultura será escenario, a las 19:00 horas, de la representación de la Compañía Higiénico Papel titulada "Yo la quería". La dramaturgia y la dirección son de Laura Iglesia, con Cris Puertas, Félix Corcuera, Carlos Dávila y Mayte Robles. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Jueves 27. A mediodía, en la biblioteca habrá un taller con alumnos de ADEPAS sobre la historia de las hermanas Mirabal. Además, en los Jardines del Ayuntamiento tendrá lugar una representación gráfica de frases en contra de la Violencia de Género.