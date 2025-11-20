Pravia acoge el acto institucional del Día de la Infancia: "Todos los niños tienen derecho a vivir libres de cualquier violencia"

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir libres de toda forma de violencia», proclamó este jueves la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, durante la jornada institucional del Día Internacional de la Infancia celebrada en Pravia bajo el lema «Abraza nuestros derechos» . A este respecto, la responsable autonómica se refirió a la Estrategia Asturiana de Promoción de Derechos y Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que cuenta «entre sus objetivos prioritarios la promoción de la cultura del buen trato en la sociedad».

«Es una realidad dolorosa que permanece oculta con demasiada frecuencia. Hablamos de cualquier omisión o trato que dañe a un niño o una niña, porque detrás de cada forma de violencia hay una vulneración de derechos y sus consecuencias no solo tienen efectos en el presente, sino que afectan su futuro», subrayó Del Arco. A su juicio, la estrategia para erradicar la violencia contra la infancia, «muestra la determinación del Gobierno de Asturias de atajar y combatir cualquier tipo de maltrato o abuso contra las personas menores». Sobre esta base, anunció que en 2026 se emprenderán distintas actuaciones para «mejorar el conocimiento de la realidad y transformarla; promover el buen trato; crear entornos seguros en la escuela, el deporte y en todos los espacios; mejorar la coordinación entre sistemas y garantizar una atención especializada, multidisciplinar y respetuosa».

Entre las actuaciones que Derechos Sociales pondrá en marcha el año que viene figuran estudios para mejorar el conocimiento de la situación de violencia en Asturias, campañas de sensibilización, refuerzo de los canales de denuncia o formación a las familias.

Desequilibrio

Asturias cuenta con un 12,59 % de población menor de edad, frente al 16,51% nacional. En 2024, se contabilizaron 127.072 menores de 0 a 17 años sobre una población total de 1.009.599 habitantes. La distribución refleja un fuerte desequilibrio territorial, con porcentajes inferiores al 6% en municipios rurales como Illano, Pesoz, Ibias o Somiedo. La mayoría de la población infantil se concentra en áreas urbanas como Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Siero.

La jornada institucional celebrada en Pravia incluyó diversas actividades en las que los niños y adolescentes de la Mancomunidad Cinco Villas fueron protagonistas. Así, por ejemplo, se encargaron de recibir y presentar a las autoridades en el Ayuntamient. Además, participaron en la animación musical con bandas de gaitas.

Posteriormente, ya en el Auditorio José Barrera, los niños oficiaron de conductores de los diferentes actos organizados especialmente para la ocasión. Así, se representó una muestra del legado cultural y musical del siglo XIII interpretado en lengua medieval con voces e instrumentos.

Los menores también compartieron su visión del territorio y aportaron ideas para su mejora. Igualmente, participaron en la presentación del Plan de Infancia y Adolescencia de la Mancomunidad Cinco Villas, formada por los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco. n