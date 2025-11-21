Noreña expresa su repulsa el horror nazi y rinde homenaje a Manuel Pañeda, fallecido en 1941 en el campo de concentración de Gusen
La villa condal inaugura un adoquín "stolperstein" en la plaza de la Cruz en recuerdo del represaliado
Manuel Pañeda Nuño nació en Noreña en 1896, vivió en Madrid antes de la Guerra Civil y tras la derrota republicana en 1939 se exilió a Francia, donde trabajó obligado en una compañía de trabajadores extranjeros. En 1940 fue capturado por los nazis y enviado al Stalag XI-B, un campo de prisioneros en Alemania, con el número 86.535. En enero de 1941 se le deportó al campo de Mauthausen y, poco después, llegó al subcampo de Gusen, donde recibió el número 10.724. Allí sufrió trabajo esclavo, hambre y violencia, condiciones que acabaron con su vida el 6 de agosto de 1941, a los 44 años de edad. Desde este viernes, Pañeda ha dejado de ser un número en la estadísitica para convertirse en una figura de respeto y admiración, tras la colocación de un "stolperstein", un adoquín conmemorativo en la plaza de la Cruz de la villa condal.
No ha sido el único reconocimiento que recibió el vecino. Noreña recordó su memoria en 2018 con placas conmemorativas en el Ayuntamiento para honrar a Manuel y a otros deportados asturianos, preservando la historia de quienes, tras luchar por la libertad, fueron víctimas del totalitarismo nazi. En el acto de este viernes se ha vuelto a recuperar su figura para que su viviencia no haya sido en vano, y para que los más jóvenes conozcan de primera mano los horrores de aquellos años.
Acudieron al acto miembros de la corporación local, alumnos del Instituto y miembros del Grupo de Deportados de Asturias, que colocaron también varios ramos de flores junto al adoquín en su recuerdo.
