Noreña expresa su repulsa el horror nazi y rinde homenaje a Manuel Pañeda, fallecido en 1941 en el campo de concentración de Gusen

La villa condal inaugura un adoquín "stolperstein" en la plaza de la Cruz en recuerdo del represaliado

El acto de homenaje celebrado en la plaza de la Cruz.

Noreña

Manuel Pañeda Nuño nació en Noreña en 1896, vivió en Madrid antes de la Guerra Civil y tras la derrota republicana en 1939 se exilió a Francia, donde trabajó obligado en una compañía de trabajadores extranjeros. En 1940 fue capturado por los nazis y enviado al Stalag XI-B, un campo de prisioneros en Alemania, con el número 86.535. En enero de 1941 se le deportó al campo de Mauthausen y, poco después, llegó al subcampo de Gusen, donde recibió el número 10.724. Allí sufrió trabajo esclavo, hambre y violencia, condiciones que acabaron con su vida el 6 de agosto de 1941, a los 44 años de edad. Desde este viernes, Pañeda ha dejado de ser un número en la estadísitica para convertirse en una figura de respeto y admiración, tras la colocación de un "stolperstein", un adoquín conmemorativo en la plaza de la Cruz de la villa condal.

No ha sido el único reconocimiento que recibió el vecino. Noreña recordó su memoria en 2018 con placas conmemorativas en el Ayuntamiento para honrar a Manuel y a otros deportados asturianos, preservando la historia de quienes, tras luchar por la libertad, fueron víctimas del totalitarismo nazi. En el acto de este viernes se ha vuelto a recuperar su figura para que su viviencia no haya sido en vano, y para que los más jóvenes conozcan de primera mano los horrores de aquellos años.

Acudieron al acto miembros de la corporación local, alumnos del Instituto y miembros del Grupo de Deportados de Asturias, que colocaron también varios ramos de flores junto al adoquín en su recuerdo.

Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda "no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas"

Lidl enamora a su clientes en otoño con la estufa en forma de chimenea más acogedora: vuela en las tiendas por su precio de apenas 20 euros

Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: "Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible"

Lugones salda su deuda con Rubiera y el histórico militante del PSOE ya da nombre a la biblioteca pública: "Fue una gran persona, por encima de ideologías"

Noreña expresa su repulsa el horror nazi y rinde homenaje a Manuel Pañeda, fallecido en 1941 en el campo de concentración de Gusen

El PP de Siero arremete contra el Alcalde por su "opacidad": "Ha convertido el Ayuntamiento en un cortijo particular"

Pantoja reaparece por sorpresa en televisión y habla de la reconciliación con Kiko Rivera tras su ruptura: “La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible”

