Nava aprueba un presupuesto de cinco millones para el año que viene: esta es la partida que más crece
Los impuestos municipales permanecerán congelados el próximo ejercicio y se creará el puesto de secretaría de alcaldía
El Ayuntamiento de Nava aprobó en el último Pleno municipal celebrado el lunes, un presupuesto para el ejercicio 2026 que asciende a 5.024.143,05 euros. Las cuentas están orientadas a reforzar los servicios públicos, como explica el gobierno socialista que preside Juan Cañal, "con un énfasis especial en el incremento de la plantilla municipal". Y no contempla ninguna subida en los impuestos municipales, "por lo que los vecinos no verán incrementos en su carga fiscal".
En el apartado de ingresos la partida más importante corresponde a las transferencias corrientes, con 1.653.088,96 euros, seguida muy de cerca por los impuestos directos y las tasas y otros ingresos. "Los ingresos del Ayuntamiento son muy limitados, por lo que es necesario realizar una auténtica labor de planificación y gestión para poder prestar los servicios municipales con la calidad que se desea", destaca el equipo de gobierno.
Uno de los puntos centrales del presupuesto es la remunicipalización del servicio de limpieza viaria, que dejó de prestarse hace dos años con medios propios debido a la necesidad de reforzar temporalmente el área de obras. Además, se incorporarán tres nuevos trabajadores en el área de limpieza en el casco urbano para ofrecer un mejor servicio, y se asignará un operario de manera específica al desbroce de caminos.
El incremento de los gastos de personal supone un 6,87 por ciento, un total de 125.403,95 euros, con lo que se llegaría a un total de 1,9 millones. Asimismo, el presupuesto también contempla la creación del puesto de secretaría de alcaldía, "con el fin de fortalecer la estructura del equipo de gobierno y su gestión en el Ayuntamiento".
Las cuentas de 2026 también buscan mantener todos los servicios e infraestructuras municipales como edificios, alumbrado, caminos, zonas verdes y redes básicas, con el objetivo de asegurar su conservación y correcto funcionamiento, con un importe de 2.631.641,97 euros. En relación con el Plan Anual de Caminos, su ejecución dependerá del remanente de tesorería de gastos generales que se determine al cierre del presente ejercicio, detalla el gobierno.
El Ayuntamiento finalizará además 2025 "con la deuda municipal completamente amortizada, cumpliendo así el compromiso del equipo de gobierno de alcanzar la deuda cero en el municipio tras haber amortizado más de un millón de euros que nos encontramos cuando iniciamos el mandato en el año 2015", subrayan.
