La nueva "Red de Servicios de Carreño" está en marcha y se ocupará de reparar las sendas peatonales del Parque de Les Conserveres

El Taller de Empleo "Red de Servicios II" de Carreño está ya en la fase de realización de las obras y servicios como prácticas profesionales una vez impartida la formación de los certificados de profesionalidad que lo componen. Entre las iniciativas a desarrollar se encuentra la que estará a cargo de la especialidad de "Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización", que se ocupará de la reparación de las sendas peatonales del Parque de Les Conserveres, en Candás.

Por otro lado, destaca el Ayuntamiento de Carreño, la especialidad de "Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales" se dedicará a la limpieza viaria en todo el concejo, es decir, tanto en Candás como en la zona rural, realizando labores de barrido y baldeo de viales, de limpieza de alcorques, imbornales y sumideros, "así como el mantenimiento estético del mobiliario urbano y de elementos patrimoniales como fuentes y lavaderos, además de eliminar las hierbas aparecidas a través del desbroce de cunetas, aceras o arcenes".

En ambos casos, incide el Ayuntamiento, el alumnado participante estará monitoreado por sus respectivos docentes, poniendo en práctica todo lo aprendido en la enseñanza de su certificado de profesionalidad.

Este programa, promovido por el Ayuntamiento de Carreño, tiene un año de duración y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo + y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Su finalidad es contribuir a la mejora de la cualificación de las personas participantes además de la recuperación del patrimonio histórico-cultural y en el mantenimiento y la rehabilitación de entornos urbanos y naturales.