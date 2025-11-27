El "Oso Trail Proaza" llega para quedarse: así será la primera carrera de montaña del concejo, el próximo 21 de diciembre

El "Oso Trail Proaza", primera carrera de montaña del municipio, tendrá lugar el próximo 21 de diciembre y será todo un éxito de participación, con más de 300 corredores, pues cubrió todas las inscripciones en su categoría absoluta en pocas horas desde la apertura de las inscripciones. No obstante, van a asignarse otros 50 dorsales dada la aceptación de la convocatoria. Además de la carrera principal, habrá una infantil, totalmente gratuita, y con un recorrido de 10 kilómetros para aquellos que quieran disfrutar del concejo caminando.

El trayecto principal se desarrollará por algunos de los parajes más emblemáticos del concejo: un tramo de la Senda del Oso antes de adentrarse en las montañas y ascender hacia los pueblos de Serandi, Villamejín y el pico Las Airúas. Los organizadores, la asociación Lobo Race, avanzaron que este viernes 28 de noviembre, a las 11.00 horas, sacarán a la venta los 50 nuevos dorsales.

Pero el evento deportivo no solo está pensado para atraer deportistas de fuera del concejo, "también los propios vecinos podrán vivir la experiencia de disfrutar del territorio y para ello hay creadas otras dos categorías, infantil y andarines", destaca el Ayuntamiento de Proaza, refiriéndose a la propuesta gratuita y abierta a todos los públicos de diez kilómetros y para realizar caminando que también se explicó durante la presentación que tuvo lugar en la Casa de Cultura de Proaza.

“Hacía mucho tiempo que en Proaza se demandaba una prueba deportiva propia. Nuestro concejo tiene mucho que ofrecer, además de la Senda del Oso. Sus montañas son un recurso natural extraordinario que queríamos dar a conocer y reivindicar”, explicaron los responsables municipales.

El Ayuntamiento anima especialmente a las familias, la gente joven y los vecinos de todos los pueblos a inscribirse y disfrutar de un evento que nace con vocación de continuidad. “La respuesta inicial demuestra que el ‘Oso Trail Proaza’ llega para quedarse y que Proaza tiene ganas de deporte, naturaleza y comunidad”, añadieron desde el Consistorio.