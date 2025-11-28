Todo listo para abrir la "aldea de la Navidad" en el concejo que ha hecho del alumbrado reclamo turístico: "Es algo único"

"Una Navidad llena de luz, ilusión y propuestas para todos los públicos, con una programación cultural variada y un importante impulso al comercio local". Así presenta el Ayuntamiento de Pravia el plan para estas próximas fechas navideñas, en el que el alumbrado vuelve a ser uno de los protagonistas. La decoración luminosa es uno de los ámbitos en los que el municipio se esfuerza desde hace unos años para lograr atraer cada vez a más visitantes a la villa.

“Queremos que Pravia siga siendo un referente navideño en el Bajo Nalón y en Asturias. Y hemos preparado una Navidad pensada para que vecinos y visitantes disfruten intensamente de estas fechas”, subraya el alcalde, David Álvarez.

El programa se extenderá desde el 29 de noviembre hasta el 5 de enero, periodo en el que la villa se convertirá en escenario de conciertos, teatro, actividades infantiles, citas deportivas y tradicionales, "además de espacios únicos para disfrutar en familia".

Elementos decorativos de gran formato

"Uno de los grandes reclamos será el alumbrado navideño, que recorrerá las calles del municipio y tendrá en la Plaza Sabino Moutas su mayor atractivo: instalaciones 3D y elementos decorativos de gran formato, especialmente pensados para convertirse en un punto de encuentro y fotografía, y seguir atrayendo visitantes de toda la comarca", destaca el gobierno municipal.

La Navidad de Pravia cogerá fuerza el 6 de diciembre, con el mercadillo ubicado en la carpa de la Plaza del Ayuntamiento, en el que "los comercios locales ofrecerán productos y regalos originales, acompañados de puestos de cerveza artesana, música y un ambiente festivo para inaugurar oficialmente la temporada". Ese día se inaugura también la "aldea de la Navidad".

Conciliación y propuestas para todos los públicos

Entre otras muchas actividades, el programa incluye conciertos navideños de la Coral Polifónica y la Escuela de Música, teatro infantil, cuentacuentos y visitas de Papá Noel, colonias navideñas de conciliación, Gaming para adolescentes, tren de Navidad, San Silvestre, cabalgata de los Reyes Magos y más.

“Diseñamos una programación variada, con propuestas culturales y festivas de todos los géneros y para todos los públicos. La Navidad en Pravia se vive en cada rincón y queremos que cada persona encuentre su momento”, destacaron los ediles que presentaron con el alcalde el programa, que fueron Alejandro del Busto, Sonia Álvarez, David Álvarez, Carolina Fernández y Aurora García.

Colonias y salón de la Navidad

Quisieron asimismo incidir en que un año más la" Colonia de la Navidad" y el "Salón de la Navidad", son dos iniciativas pensadas para facilitar a las familias la conciliación durante las vacaciones escolares. “Pravia es un referente en políticas de conciliación e infancia durante todo el año y también en Navidad. La Colonia y el Salón de la Navidad permiten que niños y niñas disfruten de actividades educativas y culturales mientras facilitamos el día a día de las familias en estas fechas”, indicaron.

El Ayuntamiento invita a vecinos, familias y visitantes "a descubrir una Navidad única donde la tradición se combina con nuevas iniciativas que impulsan la dinamización económica y el disfrute colectivo".

Lo que sigue es el programa completo de las actividades en Pravia dentro de su programación navideña.

29 de noviembre (sábado)

Concierto de Navidad – Coral Polifónica de Cangas del Narcea

Auditorio, 20.00 horas

06 de diciembre (viernes)

Mercadillo Navideño

Carpa de la Plaza del Ayuntamiento

Inauguración de la Aldea de la Navidad

Encendido del alumbrado navideño

11 de diciembre (jueves)

Cuentacuentos de Olga Cuervo – Secretariado Gitano

Biblioteca, 17.00 horas

17, 20 y 21 de diciembre

Jornada de Gaming para adolescentes

Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca, 17.00–19.00 horas

19 de diciembre (viernes)

Concierto de Navidad – Escuela de Música

Auditorio, 18.00 y 20.00 horas

20 de diciembre (sábado)

Teatro infantil – Kuka de Kuca Producciones

Auditorio, 18.00 horas

Concierto de Navidad – Coral Polifónica Santiago López

Colegiata, 20.00 horas

22 de diciembre (lunes)

Recepción oficial de Papá Noel

23 de diciembre (martes)

Recorrido de Papá Noel en trineo por la villa

22 de diciembre al 04 de enero

Salón de la Navidad

Pabellón IES, 17.00–20.00 horas

22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero

Colonia de la Navidad – Conciliación

Colegio Santa Eulalia de Mérida

26 de diciembre (viernes)

Azulay – Exposición de cerámica

Auditorio

28 de diciembre (domingo)

San Silvestre (trail y ambiente festivo)

29 de diciembre (lunes)

Visita Oficial de S.A.R. el Príncipe Aliatar

(Horario por confirmar)

05 de enero (domingo)