El Club Atletismo Ciudad de Lugones celebró ayer por la noche su tradicional gala, en la que reconoció a los mejores deportistas con los que la entidad cuenta entre sus filas. En total, fueron 86 deportistas los premiados como participantes en distintos campeonatos de Asturias o medallistas en campeonatos de España, y en los que lograron exceclentes resultados a lo largo de la última temporada.

El Ciudad de Lugones hace gala de los mejores resultados de toda su historia

El club, fundado en 2010, cuenta actualmente con un total de 204 deportistas y reconoce, en palabras de su presidente, Luis Menéndez, que "este año hemos tenido los mejores resultados de nuestra historia", con un oro europeo y tres nacionales.

El acto contó con la asistencia del alcalde de Siero, Ángel García, quien destacó que "tenéis que sentiros orgullosos del trabajo que habéis conseguido entre todos" y les adelantó que "estamos redactando el proyecto para construir unos nuevos vestuarios que esperamos poder licitar ya a principios del año que viene".

Proclamado campeón de Europa sub23 en 400 metros lisos, Sergio Plata es uno de los atletas más destacados del club sierense. A sus 21 años, el joven cuenta con un notable palmarés y entre sus títulos se encuentran varios títulos nacionales. Por su trayectoria, por la que lleva trabajando desde que contaba con tan solo 10 años, y por sus méritos nacionales e internacionales, Plata recibió ayer su diploma de Mejor Atleta Masculino, en la categoría de mayores.

La distinción como Mejor Atleta Femenina recayó sobre Celia Fernández Bouza, campeona de España en combinadas y en 800 metros lisos sub18.

Mientras, en menores, Diego García, subcampeón de España de salto de longitud sub14 se llevó el premio al mejor atleta, y Noa Casanovas, campeona de España en combinadas sub14 y subcampeona de España en 80 metros vallas sub14, la misma distinción en categoría femenina. María García, Jesús García Navarro, y Paula Castañera, también obtuvieron sus reconocimientos.

Además, otros 75 deportistas del Club Atlético Lugones recibieron sus diplomas gracias a sus méritos en campeonatos regionales y otras competiciones.

El club sierense quiso además, entregar una placa conmemorativa y de reconocimiento a Luis Menéndez, alma de la entidad. Una vez finalizado el acto de entrega de diplomas, tuvo lugar una cena de confraternización para premiados y familiares.