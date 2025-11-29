Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
NAVIDAD

Galas y menús exclusivos en un entorno de lujo y bienestar

Esta Navidad, elige Blau Las Caldas Villa Termal.

Elena Casero

Oviedo

Estas fiestas navideñas, Blau Las Caldas Villa Termal, a pocos minutos de Oviedo, se viste de gala para ofrecer una Navidad que combina alta gastronomía, elegancia y la serenidad del paisaje asturiano. El complejo propone una experiencia donde tradición, lujo y bienestar se encuentran, pensada para quienes desean celebrar estas fechas de una forma especial.

Blau Hotel Las Caldas 4* ideal para familias y parejas, ofrece confort en un ambiente acogedor, mientras que Blau Gran Hotel Las Caldas 5*, solo para adultos, representa la máxima expresión del lujo y la calma. Ambos comparten un mismo espíritu: disfrutar sin prisas, en un entorno que invita al descanso y la celebración. Un año más, el resort celebra sus Galas de Nochebuena y Fin de Año, ya convertidas en un referente en Asturias.

La Gala de Nochebuena reinterpreta los sabores tradicionales con un toque contemporáneo, utilizando productos locales y una cuidada presentación. Música en directo y una atmósfera íntima completan una velada perfecta. La Gala de Fin de Año propone un menú sofisticado y festivo, acompañado de música, cotillón, brindis y sorpresas que harán del inicio de 2026 una noche inolvidable. Blau Las Caldas también ofrece menús de empresa, ideales para comidas o cenas de equipo.

Espacios privados, servicio personalizado y cocina de autor crean encuentros llenos de sabor y distinción, que pueden completarse con experiencias termales o estancias en el hotel. Entre montañas y naturaleza, Blau Las Caldas Villa Termal invita a vivir una Navidad diferente: "Lujo, calma y espíritu navideño. Todo en un mismo destino. Blau Las Caldas Villa Termal – Hazlo inolvidable".

