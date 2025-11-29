Los Siceratores reclaman en Nava una denominación de origen para el vinagre de sidra: "Sería algo único en el mundo"

La Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias celebró este sábado su 7.º Gran Capítulo, en el que incorporó a sus nuevos miembros de número y de honor, estos últimos conformados por el maestro tonelero José Argüelles, la cantante Marisa Valle Roso y el actor, guionista, director y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Maxi Rodríguez. La cita se celebró en el Llagar Lolina de Nava. Los de número fueron Elena Salvador, Belén y Juan Torres, Gregorio Prenda, María Luisa y Carlos Pérez, y Nicolás Expósito. Todos ellos juraron defender y apoyar la sidra, con la que brindaron tras recibir sus monteras y capas de la cofradía.

Fue un acto emotivo, como siempre, y también reivindicativo, que también lo suele ser. Ricardo del Río, presidente de los Siceratores, pidió que tras la designación de la sidra como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco «se siga trabajando para potenciar el Festival de la sidra y posicionarlo como bien de interés turístico internacional». Del mismo modo, reclamó que se apueste por el vinagre de sidra, el cual «se perderá si no se apoya con una denominación de origen que sería única en el mundo». Además, a escasos días de la celebración de Santa Bárbara (el próximo 4 de diciembre), Del Río señaló que «pediremos que no queden más mineros sepultados bajo tierra tras un fatídico año en Asturias».

Los discursos del acto los abrió Jaime Palacios, edil de Festejos, en representación municipal y del regidor, Juan Cañal, que se encontraba fuera de Asturias. Destacó la estrecha relación con la cofradía naveta, y tras él, también intervino Iñaki Blanco, presidente de Fecoastur (Federación de cofradías enogastronómicas), quien subrayó que los Siceratores «aportan para difundir y apoyar la sidra, el producto más enigmático de Asturias».

«Sabor especial»

Tras las intervenciones iniciales llegó el momento de los nombramientos oficiales de los Siceratores de honor, siendo el primero Juan Argüelles, miembro de una saga familiar que lleva décadas transmitiendo el arte de trabajar la madera, habiendo sido su bisabuelo, Canos Llera, quien iniciase la tradición hace más de un siglo en el llagar El Escanciador, donde ejerció como bodeguero.

Durante su nombramiento, Ricardo del Río reivindicó a los artesanos de la madera, a quienes reconoció su labor por trabajar un producto que, a diferencia de los toneles más modernos, «conserva y aporta un sabor especial a la sidra». Entre sus trabajos, destacan los realizados para sidrerías, bares y establecimientos de Asturias, Euskadi, Galicia, o Madrid. «La sidra es nuestro sello de identidad, la valoramos poco y debemos empujar más por ella y por lo nuestro. Reivindiquemos siempre Asturias», declaró Argüelles.

Tras el maderero, llegó el turno de la artista Marisa Valle Roso, de quien se destacó su estrecha vinculación con la sidra debido a que sus abuelos fueron chigreros en las cuencas, mientras que su padre, Fernando, fue el primer campeón de escanciadores de Asturias, concursos a los que la artista acudía habitualmente para cantar asturianadas.

"Pegamento que une a la gente"

Además, el acto para los nuevos Siceratores no fue nuevo para Valle Roso, puesto que, hace ocho años, participó el día del nombramiento como miembro de honor de su colega de profesión, Víctor Manuel, a quien dedicó la canción «La planta 14». «Soy fan de la sidra desde siempre. Cuando termino un concierto, lo primero que me apetece es tomar un culete», señaló.

Finalmente, Maxi Rodríguez también recibió su montera y capa, las cuales reivindicó como sus primeros «títulos» y agradeció el reconocimiento a la cofradía llevándose el aplauso de los asistentes: «Esto es una excusa para no dejar de beber sidra, sin ella no soy nada».

Mientras Argüelles, quien ha participado en numerosas producciones como la popular serie «7 vidas» o la aplaudida película «Gordos», recibió los elogios de los Siceratores por su promoción de los chigres, a los que incorpora a sus trabajos. Sobre ellos destacó que «para los asturianos no es solo una manera autóctona de relacionarnos, es un pegamento que une a la gente y que facilita la integración de los que vienen de fuera».

Durante la celebración se dio una gran importancia a la música, en este caso encarnada por Odón del Paganéu, quien inició el acto dando muestra de su gran voz y acompañó a los Siceratores al final de los nombramientos con el himno de la Cofradía, antes de que los más de cien asistentes acudiesen a la espicha grupal.

En los actos de Nava estuvieron presentes las cofradías del Desarme de Oviedo, del Vino de Cangas, Amigos de les Fabes de Villaviciosa, del Arroz con Leche de Cabrales, del Queso Gamonéu, de los Tortos de Oviedo, del Cordero a la Estaca de Pola de Lena, del Oricio de Gijón, de los Nabos de Morcín, del Sabadiego de Noreña, Doña Gontrodo de Oviedo y del Centollo l’Arpeiro de O Grove.