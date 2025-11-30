La Comarca de la Sidra pisa el acelerador: los equipos de Bimenes y Nava que compiten con coches eléctricos construidos por estudiantes crean la asociación "Guaheslab Steam Club"

La Comarca de la Sidra pisa el acelerador. Los equipos de Bimenes y Nava que compiten con coches eléctricos construidos por niños y adolescentes acaban de constituir una asociación para unir fuerzas y seguir despertando vocaciones tecnológicas entre los más jóvenes. El colectivo se ha bautizado como "Guaheslab Steam Club" y lo componen los equipos yerbatos "Smalt Team" y "Comet Gen" y el "Cidercar" del IES Peñamayor de Nava.

El proyecto tiene sus orígenes en un grupo de familias que en el año 2021 obtuvieron una subvención europea para adquirir los kits con los que se construyen los vehículos en dos categorías: de 9 a 11 años y de 12 a 16. Uno de los kits ha sido cedido al instituto naveto, y los jóvenes pilotos compiten en el circuito Greenpower Iberia, para chavales que desarrollan habilidades tecnológicas y mecánicas aplicadas a la construcción del coche de carreras.

La intención ahora es la de seguir creciendo, recabar el apoyo de más patrocinadores para poder acudir a más carreras del circuito y, sobre todo, "animar a más chavales y familias a que se involucren en este proyecto, que entendemos como muy positivo y divertido para ellos", explicaron este sábado en la presentación de la asociación en el Museo de la Sidra de Nava.

"Cuando vimos las piezas por primera vez nos parecía imposible que pudiéramos montar un coche", desvelaron los pilotos más jóvenes entre risas, antes de relatar las horas de trabajo y las muchas pruebas que fue preciso realizar hasta contar con un vehículo competitivo, que los ha hecho ganar varias pruebas.

En el caso del IES de Nava, el proyecto ha servido para desarrollar el proyecto aplicado dentro de la clase de Tecnología, con aplicaciones electrónicas y varios sensores para optimizar el funcionamiento del motor.

"Lo mejor de todo es que aprendemos muchas cosas, conocemos gente y lo pasamos muy bien", desvelaron los pilotos antes de protagonizar una exhibición con sus vehículos en el centro de Nava.