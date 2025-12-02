Finalizada la obra de mejora de un acceso en Los Corros (Feleches)
P. F.
Pola de Siero
El Ayuntamiento de Siero ha finalizado los trabajos de mejora en uno de los caminos principales de la aldea de Los Corros, en la parroquia de Feleches. La intervención se llevó a cabo a petición de la asociación de vecinos de la zona.
El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, que visitó la zona, destacó que "estas actuaciones responden a las demandas vecinales y nos permiten mantener en buen estado los caminos más transitados, garantizando así un acceso seguro y cómodo a las viviendas".
- Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo