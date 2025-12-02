Finalizada la obra de mejora de un acceso en Los Corros (Feleches)

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado los trabajos de mejora en uno de los caminos principales de la aldea de Los Corros, en la parroquia de Feleches. La intervención se llevó a cabo a petición de la asociación de vecinos de la zona.

El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, que visitó la zona, destacó que "estas actuaciones responden a las demandas vecinales y nos permiten mantener en buen estado los caminos más transitados, garantizando así un acceso seguro y cómodo a las viviendas".