Grado prevé un presupuesto para 2026 de 10,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Grado prevé un presupuesto para 2026 que asciende a 10.836.458,91 euros y que incluye entre sus principales partidas de inversión las destinadas a la adecuación del edificio de Servicios Sociales, a las traídas de agua, a carreteras, equipamientos o mejora de dotaciones, como la actuación del alumbrado del campo de fútbol de hierba artificial. Destaca también la ampliación de lo que se destina al área de Cultura para dotar de contenido al recientemente inaugurado Centro Cultural y el hecho de que se duplique la partida del Plan de Infancia.

Las cuentas asumen los gastos derivados de la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo, lo que implica un alza en los costes de personal para una iniciativa que mejora las condiciones de los trabajadores, actualiza las funciones de la plantilla y crea nuevos puestos para renovar una estructura que era antigua. El gasto corriente en bienes y servicios supone 4.905.913,86 euros y el de personal 3.694.568,44 euros.

El capítulo de inversiones asciende a un total de 936.121,24 euros, de los que 300.000 van al proyecto del centro de Servicios Sociales. Infraestructuras y servicios públicos se llevan 280.621,24 euros y a las traídas de agua se dedican 100.000 euros. Hay una partida de 45.000 euros destinada a infraestructura cultural, 50.000 euros a la inversión en el cementerio y 40.000 al alumbrado del campo de fútbol. Entre otras, a material informático se destinan 8.000 euros y a inversiones en mobiliario urbano 10.000 euros.

Estos son solo algunos de los números del proyecto que se llevará a Pleno esta semana por parte del equipo de gobierno, de IU, que cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento.