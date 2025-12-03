Los expertos advierten del aumento de casos de salud mental entre la población joven asturiana desde la pandemia: "La situación es terrible"

Esperanza, confianza y seguridad. Estos son los tres pilares señalados por la psicóloga Paula Marín como claves a la hora de atender a menores de edad cuando se atisban problemas de salud mental. La experta participó este miércoles en la jornada sobre salud mental celebrada en la Casa de la Cultura de Noreña, organizada por el colegio Condado de Noreña en colaboración con el Consistorio.

El evento, titulado "Salud mental infanto-juvenil: una problemática invisible", contó también con la asistencia de la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno; la directora del departamento de salud mental del área sanitaria de Oviedo, Beatriz Camporro; la doctora en género y diversidad y sexóloga, María Rodríguez; la coordinadora del hospital de día de la Ería, María Pilar Blanco; el escritor y autor del libro "Una sentencia llamada bullying", Pelayo Rodríguez. También estuvo presente la concejala de Educación de Noreña, Ana González, y el director del centro educativo, Diego García.

Fue Dolores Bueno quien inició el encuentro, destacando que la salud infanto-juvenil es "un tema muy importante" que no solo implica a los profesionales de la educación o de la sanidad "sino también a sus familias". "Los menores son el pilar sobre el que se construye la sociedad y es fundamental trabajar de forma conjunta", señaló la directora general de Inclusión Educativa.

En el ámbito sanitario, Camporro señaló que, en el área de Oviedo, se ha detectado un aumento de más del 20 por ciento en el área de salud mental desde la pandemia, aunque concretó que "es una tendencia que ya venía creciendo con anterioridad". Además, señaló que, en los últimos dos años, se han duplicado las camas de hospitalización y que en el mes de octubre del presente año ya se rozaban los 300 ingresos en la unidad de hospitalización. Por ello, y pese a que destacó que las políticas de salud mental están destinadas a la prevención, Camporro llamó a que familiares y amistades de los afectados ejerzan un papel de detección. "La base de la pirámide la conforma el grueso de la sociedad", explicó el experto, quien añadió que el entorno cercano es quien mejor puede conocer las realidades para facilitar la intervención.

Por su parte, Marín señaló que la realidad actual entre los jóvenes "es terrible". En concreto, la psicóloga destacó un "sufrimiento extremo" padecido por un elevado porcentaje de menores que acuden a consulta psicológica. "No sabemos qué pasa, pero va a una velocidad tremenda", recalcó la psicóloga, que detalló que en numerosos casos y los menores "muestran signos de no sentirse merecedores de amor" y que "consideran que la culpa de su situación es suya".

Esta situación actual continuó la experta en trauma, estaría agravada por la falta de medios para atender a la población joven. Así, a la imposibilidad de prestar atención a través de la salud pública, Marín señaló la dificultad de acceso al ámbito privado por los precios de las consultas, difíciles de asumir por parte de la población afectada.

Por ello, Marín instó a prestar más apoyo desde otros ámbitos, como el educativo. "Preguntar a una persona cómo está es muy importante. Con ello se evidencia que no se es invisible. Un gesto, una mirada o una sonrisa pueden cambiar vidas", ahondó.

Esa visión coincidió con la mostrada por Pelayo Rodríguez, víctima de acoso escolar durante la adolescencia y que narró parte de su experiencia durante aquellos años. En ese sentido, el locutor de radio y escritor señaló la importancia que supusieron para él pequeños gestos de interés ante una situación que "me hizo llegar a pensar en el suicidio".

En su caso, el acoso escolar que padeció durante la Secundaria provocó que Rodríguez experimentase miedo, fobia a entablar relaciones, sufrir depresión y padecer problemas para dormir y comer. "Pasé a sentirme aislado", señaló Rodríguez, que destacó que, de ser un joven que deseaba acudir a la escuela, pasó a no querer pisarla.

Esto, señaló el ponente, tuvo lugar tras el fracaso de la puesta en marcha del protocolo de acoso y por "un dos por ciento de profesores que no se implicaron". "Yo creía que era el raro, el que sobraba, el problema, pero yo no tenía la culpa", abundó.