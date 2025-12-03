Lastra apoya que las Jornadas de los callos sean Fiesta de Interés Turístico

"Picantinos, pegajosos, pequeñinos y pulcros". Así definió ayer Edu Galán los callos de Noreña, "una seña de identidad de la villa que combina a la perfección tradición e historia". El escritor fue pregonero en la presentación de la edición número 57 de las Jornadas gastronómicas de los callos de Noreña, que tuvo lugar en el hotel Cristina y que se celebrarán del 5 al 8 de este mes.

A Galán, los callos le recuerdan a sus abuelos, Quelo y Emma, que "los comían mojando mucho pan porque pasaron ‘fame’, esa ‘fame’ que solo se quita mojando pan". También a compartir mesa y mantel con "amigos en Casa Nicasio, en Casa El Sastre con Maruja Torres o en el Bar La Plaza con Jerónimo Granda", comentó.

Recordó a su mujer, Marta, que "siempre me dice que no coma tantos callos, que me sientan mal". Y, aunque reconoció que "tiene razón", los callos "dan sentido a mi vida, pero los que se la dan en su totalidad son los de Noreña", concluyó.

Al acto acudió también la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quien aseguró que "los callos de Noreña son toda una seña de identidad, como la sidra o la fabada". Por eso, avanzó que apoyará hasta donde haga falta que "sus jornadas aquí en Noreña sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional".

Reconocimiento a Adepas

En la presentación de las jornadas, que contarón además con la presencia de la teniente de alcalde de Noreña, Ana González, y del presidente de Hostelería de Noreña, Juan Fernández, se entregó un reconocimiento a una de las entidades más apreciadas y con más arraigo en la Villa Condal.

La Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (Adepas) recibió un reconocimiento por sus más 50 años presentes en la sociedad noreñense. "Son los que nunca fallan", destacó Ana González.

El galardón fue recogido por su presidenta, Aida Fernández, y uno de los usuarios del centro, Juan Ernesto Barbeira, que protagonizó un momento especialmente emotivo. Barbeira lleva 38 años en Noreña y cuatro en la residencia, desde el fallecimiento de sus padres. La noche de ayer intervino con un discurso en el que mostró su agradecimiento más sincero a "los vecinos, a mis compañeros y a todo el personal", que finalizó con un "¡Viva Noreña!" que arrancó los aplausos de los asistentes.

Las jornadas, en los restaurantes locales, se complementarán con la "Carrera de los Callos" que tendrá lugar este sábado, 6 de diciembre.