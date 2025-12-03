Noreña estrena punto limpio de Cogersa en el polígono de La Barreda: estas son las condiciones y horarios de uso
El servicio es gratuito para la ciudadanía, que puede depositar todos los residuos voluminosos y potencialmente peligrosos que, por sus características, no pueden entregarse junto al resto de la basura doméstica
J. A. O.
Noreña estrena punto limpio de Cogersa en el polígono industrial La Barreda. El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias ha invertido más de 1,4 millones, cofinanciados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en un equipamiento muy esperado en la villa condal..
El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, visitó este miércoles las instalaciones, que ocupan una superficie de 4.293 metros cuadrados, acompañado de la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera; representantes municipales y la gerente de Cogersa, Paz Orviz. Según indicó, el nuevo equipamiento estará abierto al público de martes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, y los sábados, en horario de mañana, de 9:00 a 14:30 horas.
El servicio es gratuito para la ciudadanía, que puede depositar todos los residuos voluminosos y potencialmente peligrosos que, por sus características, no pueden entregarse junto al resto de la basura doméstica y comercial en el servicio de recogida viaria del concejo. Los pequeños empresarios y autónomos también podrán hacer uso de la instalación para cumplir con sus obligaciones ambientales en materia de gestión de residuos mediante el pago de una tarifa, pero con importantes ventajas relacionadas con la proximidad y la flexibilidad del servicio.
El punto limpio alberga una decena de grandes contenedores para el depósito separado de escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, chatarras, metales y madera, con límites de peso por persona y día. También se pueden entregar muebles y enseres de gran tamaño como somieres, colchones o sofás, así como restos vegetales de podas y siegas, además de plásticos que no sean envases, incluyendo los de uso agroganadero, o neumáticos. También se ha dispuesto una zona de marquesinas con recipientes para residuos peligrosos del hogar, tales como pilas y baterías de todo tipo, aceites minerales (de motor) y vegetales (de la cocina), pinturas, disolventes, líquidos de revelado y, en general, envases que hayan contenido productos químicos. Igualmente, se recogerán aparatos eléctricos y electrónicos, ropa usada, tubos fluorescentes, lámparas de descarga, bombillas LED y de bajo consumo y discos compactos.
Este equipamiento completa los servicios de gestión de residuos municipales y ayuda a incrementar el reciclaje, evitar vertidos incontrolados y avanzar en los objetivos legales de recogida separada y reciclaje. Con la instalación de Noreña, Cogersa gestiona actualmente 23 puntos limpios y otras tantas áreas de acopio de voluminosos, distribuidos por todo el territorio, además de dos puntos móviles.
Actualmente, están en construcción el punto limpio del Polígono del Prestín, que compartirán los concejos de Parres y Cangas de Onís, y el de Llanera. Próximamente se licitará la estación de transferencia con punto limpio de Proaza, para dar servicio a los municipios de los Valles del Oso, mientras avanza la tramitación ambiental para la construcción de otro en Pravia. Respecto a las áreas de voluminosos, se ha adjudicado la creación de una en Bimenes, en la localidad de Xenra, y está en redacción el proyecto de la que se ubicará en Cabranes.
