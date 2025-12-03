Villaviciosa impulsa un nuevo plan de caminos en la zona rural del concejo
El proyecto, con una dotación de 300.000 euros, prevé una decena de actuaciones en distintas parroquias del área del litoral
P. T.
Villaviciosa saca a contratación un plan de caminos con una dotación económica de 300.000 euros. Se trata de un nuevo lote para la zona rural y las empresas interesadas en optar a realizar las obras tienen de plazo hasta el próximo 24 de diciembre para presentar sus ofertas.
La iniciativa del Ayuntamiento incluye 10 actuaciones en parroquias del litoral del municipio. Hay tres en Quintueles (el Camín de la Roza, el de la Chicoriera y la prolongación del de la capilla). Una en Villarverde (Camín del Rebollal), otra es la mejora de la carretera a Playa España, y una más está en San Justo (Camín del Cuetu). En Bedriñana se acometerá el Camín de les Maseres al Picón, en Argüeru el Camín del Cabritón, en Tazones el de Les Piedriquines y en Seloriu el de la Coroya.
- Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo