Villaviciosa impulsa un nuevo plan de caminos en la zona rural del concejo

Villaviciosa saca a contratación un plan de caminos con una dotación económica de 300.000 euros. Se trata de un nuevo lote para la zona rural y las empresas interesadas en optar a realizar las obras tienen de plazo hasta el próximo 24 de diciembre para presentar sus ofertas.

La iniciativa del Ayuntamiento incluye 10 actuaciones en parroquias del litoral del municipio. Hay tres en Quintueles (el Camín de la Roza, el de la Chicoriera y la prolongación del de la capilla). Una en Villarverde (Camín del Rebollal), otra es la mejora de la carretera a Playa España, y una más está en San Justo (Camín del Cuetu). En Bedriñana se acometerá el Camín de les Maseres al Picón, en Argüeru el Camín del Cabritón, en Tazones el de Les Piedriquines y en Seloriu el de la Coroya.