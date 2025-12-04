Asturias recupera más de cien hectáreas de castañares para la conservación del oso pardo y el fomento de la economía rural

Resignificar el castaño para revitalizar las zonas rurales y, además, proteger la biodiversidad de la fauna asturiana. Ese es el objetivo con el que nació el proyecto "Castañas, osos y desarrollo rural", una iniciativa de la Fundación Oso Pardo y en la que participan también la Fundación Oso Asturias, la Universidad de Oviedo, Seo Bird Life y la Fundación CaminoLebaniego. Este proyecto, centrado en la recuperación de castañares asturianos en situación de abandono o afectados por plagas y enfermedades, fue presentado este jueves en la sede de la Fundación Oso Asturias, donde se dio inicio a unas jornadas de dos días en las que expertos de diferentes sectores detallan el impacto que tiene la recuperación y conservación del castaño para apoyar la preservación del oso pardo.

El proyecto, que cuenta con la colaboración del Principado de Asturias, la Fundación Caja Rural y Naturgym, está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por los fondos europeos Next Generation.

Durante la mañana de este jueves, las jornadas contaron con la asistencia de Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo; David Villar, director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Principado; Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias; y Pepín Tuñón, director de la Fundación Oso Asturias, quien dio inició a las conferencias, señalando la importancia de prestar la máxima atención y cuidado a los castañares, uno de los alimentos de principales de los osos, especialmente en otoño, época del año "clave" en la alimentación de los plantígrados "para poder afrontar el invierno con garantías".

"Debemos apostar por una mayor producción de castaña para favorecer la conservación de la especie", declaró Tuñón, que recordó que, actualmente, perviven unos 370 ejemplares de oso pardo en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, aunque la población "va ganando ejemplares y se va dispersando". "Debemos seguir trabajando por una correcta armonía y coexistencia entre la especie y las actividades tradicionales y turísticas en el medio rural cantábrico", ahondó el director de la Fundación.

En ese sentido, uno de los principales expertos en la materia es Pedro Álvarez, catedrático de la Universidad de Oviedo del departamento de Biología de Organismos, quien detalló que este proyecto de bioeconomía que aúna castaños, osos y desarrollo rural parte de la recuperación de los castaños tradicionales para revitalizar la producción de los frutos "y que sirvan de soporte para la biodiversidad". En referencia a ello, Álvarez explicó que, ante el aumento de la población de osos pardos en la cordillera cantábrica, el aumento de la producción de la castaña es una medida "muy interesante", puesto que se trata de un fruto que tiene un crecimiento muy regular frente a otros, lo que lo convierte en un alimento clave para la fauna, especialmente para los osos.

Este proyecto, detalló Álvarez, lleva ya dos años operando y, próximamente, llegará a su fin, por lo que dará comienzo la fase de análisis de resultados. Durante este periodo, se han recuperado más de cien hectáreas de castaños en Cangas de Narcea, Tineo, Somiedo o Miranda, entre otros municipios, pero también en el resto de provincias de la cordillera cantábrica. Además, en Asturias se prevé plantar entre 30 o 40 más con variedades autóctonas, para las cuales se han llevado a cabo varias líneas de investigación para hacer una selección genética de las especies.

Además, Álvarez también detalló la importancia que tiene el proyecto en el marco de la generación de economía en el ámbito rural asturiano, concretamente de una economía sostenible. "La idea es volver a generar actividad económica en el medio rural, auténtica actividad económica que dinamice el entorno como se hace en Galicia, en Portugal y en El Bierzo", concluyó el catedrático.

Por su parte, Beatriz Cuenca, responsable de actuaciones y proyectos de Tragsa en la sección de viveros forestales, aportó la visión y experiencia que se tiene en la comunidad vecina, en Galicia, donde estos trabajos vinculados al castaño llevan tiempo aplicándose. En concreto, Cuenca, que impartió una de las ponencias de las jornadas, se centró en las plagas y enfermedades que desde hace años afectan a los castañares. En ese sentido, señaló como una de las más relevantes a la tinta, que afecta de raíz a los árboles y que tiene efectos similares a la sequía. También el chancro, un hongo que accede a los castaños por "heridas" causadas por la poda o por roturas de ramas y que "provoca la muerte del árbol desde la herida hacia arriba". Además, señaló que, desde hace tres años, se ha detectado una enfermedad fúngica que afecta al fruto, que acaba podrido en su interior".

Como solución, al igual que señaló Álvarez, Cuenca explicó que los planes de mejora genética del castaño son una de las grandes alternativas. "En el contexto de este proyecto se establecerán parcelas de ensayo en cada una de las regiones para ensayar la adaptabilidad y comportamiento", señaló Cuenca que se mostró "convencida" de su utilidad de cara al futuro.